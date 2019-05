To najbogatsze matki w Polsce! Jedna z nich dostaje z ZUS co miesiąc 80 tysięcy złotych

Statystyczna polska matka otrzymuje z ZUS ok. 2,4 tys. zł miesięcznie. Od lipca należy jej się dodatkowo świadczenie 500 plus. Łącznie młoda matka w Polsce będzie otrzymywała co miesiąc 2,9 tys. zł.

Najbogatsza polska matka to warszawianka, która uzyskuje z ZUS co miesiąc… 78.577 zł. Druga matka, jeśli chodzi o wysokość zasiłku, mieszka w Rybniku. Jej zasiłek wynosi 39.020 zł. Trzecia w kolejności pochodzi z Poznania i otrzymuje ponad 30 tys. miesięcznie

Skąd się biorą tak astronomiczne kwoty?

Wpływ na wysokość świadczenia ma średnie wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy, a w przypadku przedsiębiorców – podstawa od której odprowadzało się w ostatnim roku składki na ubezpieczenia społeczne. Zgodnie z przepisami ZUS, polska matka przez pierwsze 6 tygodni dostaje całość pensji, przez kolejne 26 tygodni – 60 proc. Jeśli po porodzie decyduje się pozostawać przez rok na urlopie macierzyńskim, przez cały ten okres otrzymuje 80 proc. pensji.

Matka mieszkająca w Warszawie pracowała przed narodzinami dziecka na etacie, a jej roczne dochody przekroczyły 781 tys. zł. Podobnie pozostałe rekordzistki – wykazywały się wysokimi dochodami przed urodzeniem potomka.