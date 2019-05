W Iraku już siedmiu „Francuzów” skazanych na karę śmierci. Takich wyroków może być nawet pół tysiąca. Francuskie MSZ zachowuje się schizofrenicznie

W środę 29 maja iracki sąd skazał już siódmego obywatela Francji walczącego po stronie ISIS na karę śmierci. Jest to Yassine Sakkam, któremu udowodniono przynależność do grupy terrorystycznej Państwa Islamskiego. W tym tygodniu sądy w Bagdadzie skazały już na karę główną za takie same czyny sześciu innych obywateli Francji.

Sakkam przyznał się przed sądem, że złożył „przysięgę wierności” i stwierdził, że otrzymywał tylko 70 dolarów miesięcznie żołdu. Wyjaśnił, że kiedy mieszkał we Francji „myślał tylko o zarabianiu pieniędzy”, pił alkohol i brał narkotyki. Kiedy się „nawrócił” wyjechał do Syrii.

W „ostatnim słowie” terrorysta prosiło „łaskę państwa irackiego i przebaczenie od ofiar”. Francja sprzeciwia się karze śmierci swoich obywateli.

Wszyscy skazani mają 30 dni na odwołanie się od wyroku skazującego. Jednak prawo irackie przewiduje, że każdy, kto przyłącza się do organizacji „terrorystycznej”, niezależnie od tego, czy walczył, czy nie, podlega karze śmierci.

Paryż jest w trudnej sytuacji. Z jednej strony nie pali się do tego, by przyjmować bojowników ISIS, a z drugiej jako kraj nie uznający kary śmierci, musi podejmować działania w obronie życia swoich obywateli.

French ISIS jihadis sentenced to death in Iraq now say it was all a big mistake: "J'ai fait une grosse bêtise." https://t.co/I3Qb9ZdGT4

— Matthew Fraser (@frasermatthew) May 28, 2019