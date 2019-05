„Wiosna” Biedronia razem z komuchami w jednej grupie Socjalistów i Demokratów (S&D). „Młoda” i „stara” twarz tej samej ideologii

Decyzja liderów „Wiosny” specjalnie nie dziwi, bo już w kampanii wyborczej byli wspierani przez polityka tej grupy i kandydata socjalistów na przewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa.

W SD Spurek, Biedroń i Kohut zasiądą razem z piątką eurodeputowanych SLD, czyli m.in. Cimoszewiczem i Millerem.

Kłopotów z akceptacją”Wiosny” do SD raczej nie będzie, bo frakcja ta sporo straciła i liczy się dla niej każda „szabla”, chociaż programowo Biedroń to trochę „sztuczny członek”, bo teoretycznie Wiośnie powinno być bliżej do takiej ALDE, czy anwet do Zielonych.

Dzięki doliczeniu 3 eurodeputowanych Biedronia dystans między S&D a największą frakcją w europarlamencie, centroprawicową Europejską Partią Ludowa trochę się zmniejszy. SD ma obecnie 153 mandaty, a EPL – 178.

Źródło: PAP