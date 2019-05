„13 powodów” przyczyną fali samobójstw. Po obejrzeniu serialu Netflixa zabijają się nastolatki

Falę samobójstw po premierze serialu „13 powodów” na Netfliksie wykazał zespół prof. Thomasa Niederkrotenthalera z Centrum Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu. Uczeni przeanalizowali dane z rejestru amerykańskiej agencji Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej USA.

Serial wyprodukowany przez Netliksa to adaptacja powieści Jaya Ashera z 2007 roku o tym samym tytule. Fabuła jest historią samobójstwa uczennicy liceum, 17-letniej Hannah Baker. Bohaterka popełnia samobójstwo i zostawia koledze trzynaście kaset magnetofonowych, z których dowiadujemy się, co ją spotkało i dlaczego targnęła się na życie.

Eksperci ds. zdrowia psychicznego od początku krytykowali twórców za dobór i sposób prezentacji tematu. Alarmowali, że serial „13 powodów” spowodował wzrost liczby wyszukiwania fraz związanych z samobójstwem. Obawiali się związanego z tym wzrostu aktów samobójczych. Ich przeczucia sprawdziły się.

Naukowcy z San Diego State University badali hasła w wyszukiwarkach internetowych. Przeanalizowali słowo „samobójstwo” w ciągu 19 dni po premierze filmu i porównali je z wynikami sprzed 31 marca. Po edycji filmu statystyki wzrosły o 19 proc. Wyliczono, że przekłada się to na 1,5 mln osób poszukujących tematów związanych z samobójstwem. Zwiększyła się jednocześnie liczba wyszukiwań fraz „jak się zabić”, „jak popełnić samobójstwo”, a także „zapobieganie samobójstwom” czy „pomoc dla osób chcących popełnić samobójstwo”.

Najnowsza analiza, opublikowana w Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry na początku maja 2019 r., przynosi jeszcze bardziej zatrważające statystyki. W ciągu dziewięciu miesięcy po premierze serialu, w grupie wiekowej 10-17 lat odnotowano wzrost liczby samobójstw o prawie 29 proc.

Autorzy raportu zwracają uwagę na pewne ograniczenia badania. Wymieniają m.in. fakt, że przy tego typu analizie niemożliwe jest dokładne ustalenie, czy osoby, które decydowały się na tak dramatyczny krok, rzeczywiście robiły to pod wpływem serialu. Naukowców zastanowiło jednak to, że w badanym okresie nie zaobserwowano podobnego wzrostu samobójstw wśród pozostałych grup wiekowych.