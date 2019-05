Ale wtopa! Dziennikarz przypomina Rusin, że Klepacka oddała swój medal, by ratować chore dziecko. „Kupił go Kulczyk”

Nie ustają ataki na Zofię Klepacką. Mistrzyni świata w windsurfingu nie ulega homopropagandzie i nie wychwala pod niebiosa związków LGBTBARBEQUE.

Niedawno Klepacka została znowu zaatakowana, tym razem ze strony aktora Borysa Szyca, znanego z niskich lotów filmu „Kac Wawa” oraz gwiazdkę TVN Kingę Rusin.

– Co, jeśli jedno z dzieci pani Klepackiej okaże się homoseksualne? Strach pomyśleć… Warto żeby pani Klepacka przypomniała sobie, co mówiła jej koleżanka z kadry windsurfingowej, Jolanta Ogar: „My nie zachorowaliśmy na homoseksualizm, my nim nikogo nie zarażamy. Tacy się urodziliśmy. To jest poza naszą kontrolą”. Czy Klepacka nie podaje „wynaturzonej” koleżance z kadry ręki? – pisała na Instagramie celebrytka.

– Jesteś żałosna dziewczynko. Oddaj te medale i nie noś orła bo przynosisz wstyd – uważa Szyc.

– Te @szyc_borys przekaż Kini Rusin, że @klepackateam oddała swój medal, a konkretnie sprzedała go, żeby ratować chore dziecko. Kupił go Kulczyk – napisał na Twitterze Rafał Otoka-Frąckiewicz.

– Sprzedasz swojego Oscara i dasz hajs na pomoc bliźnim? A no tak, przecież nie masz Oscara – dodał.

