Dwa śluby i wesele w „Big Brother”, w tym jeden homo. „Wszystko dobrze się ułoży i będziemy mieli dzieci”

Dzieję się w domu Wielkiego Brata. W „Big Brotherze” trwa tydzień prasłowiański. W środę obalono dawnego wodza Igora, a nowym przywódcą został Ukrainiec Oleh Riaszeńczew. Co więcej w trakcie tego tygodnia doszło do dwóch ślubów i wesela.

Teraz w programie TVN-u trwa tydzień prasłowiański, z tego powodu na początku tygodnia uczestnicy wybrali wodza swojego plemienia i podzielili się na dwie grupy – wojów i wiedzących.

Łukasz Darłak otrzymał od Wielkiego Brata zadanie, by obalić władzę panującego przywódcy. Robił więc wszystko, by odsunąć Igora od władzy.

Nowym wodzem został Ukrainiec – Oleh. Jednak zanim wybrano nowego wodza, przeprowadzono głosowanie, w trakcie którego doszło do niespodziewanych oświadczyn.

Otóż Igor, czyli były przywódca plemienia, oświadczył się Zosi, czyli Radkowi Palaczowi. W środę nie skończyło się tylko na oświadczynach. Pod wieczór zorganizowano plemienne zaślubiny.

Wtedy na ślubnym kobiercu stanęła nie jedna a dwie pary. Igor i Radosław oraz jak twierdzą internauci zakochani w sobie Madzia Wójcik i Oleh Riaszeńczew. W obecności kapłana, czyli Łukasza, obie pary powiedziały sobie „tak” i ślubowały sobie miłość i wierność aż do śmierci.

Co ciekawe Oleh od pewnego czasu wszystkim w domu mówi, że naprawdę chciałby wziąć sobie Madzię Wójcik za żonę. Riaszeńczew wydaje się traktować ten związek naprawdę poważnie.

Wydaję się, że miłość jest odwzajemniona, bo popularna Madzia również z uczuciem wypowiada się o Olehu.

„Ja prawie jestem pewny, że wszystko dobrze się ułoży i będziemy mieli dzieci. Będziemy im opowiadać, że razem byliśmy w „Big Brotherze”, że tutaj się poznaliśmy” – mówił w tym tygodniu do Madzi – Oleh. „Aż tak myślisz? To fajnie” – odpowiedziała mu uśmiechnięta uczestniczka programu.

Jednak dzieci to chyba dla Magdy trochę za wcześnie, bo w rozmowie z Łukaszem powiedziała, że na dzieci to za wcześnie. „Nie, to Oleh planuje. A mi jest trochę głupio z tym” – powiedziała Wójcik. „Na pewno jest bardzo słodki, bardzo kochany i prawi mi dużo komplementów, ale z tymi dziećmi to troszkę za wcześnie” – dodała.

Jak to widzą internauci?

„Chyba bardziej od zakochania jest po prostu napalony, myślę że po dobrym bzykaniu ich drogi się rozejdą choć kibicuje im mimo wszystko” – twierdzi jedna z internautek.

Źródło: Instagram: Big Brother