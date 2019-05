Gwiazda „Dzień Dobry TVN” przejechała się po politykach. Dorota Wellman ostro skomentowała wybory

Dorota Wellman, prowadząca „Dzień Dobry TVN” i jedna z największych gwiazd telewizji śniadaniowej, w gorzkich słowach podsumowała wybory do Parlamentu Europejskiego. Jej zdaniem żaden z polityków nie ma cech przywódcy, anie nie potrafi porwać tłumu.

– Nikt mnie nie porywa, nie zachwyca, i to mnie smuci. Ciągle głosujemy na te same nazwiska – mówi Wellman. I tu ma rację, trzeba głosować na nowe, wolnościowe nazwiska na polskiej scenie politycznej.

Młodzi politycy nie mogli jednak liczyć na głosy młodych wyborców, ci praktycznie nie poszli na wybory. – Zostało mi tylko bez zachwytów, sprawdzać, co zrobili. Jeśli obiecywali, a nie spełnili, nakłamali tylko po to, by zebrać wyborców, to na nich nie głosuję – dodała Wellman.

Dziennikarka TVN mówi też o tym, że żaden z nowych polityków, którzy niedawno pojawili się na scenie nie ma cech przywódcy, nie ma tego czegoś, co porywa tłum. Tu zapewne miała na myśli polityków Koalicji Europejskiej.

– Niestety, żaden z polityków, którzy ostatnio pojawili się na firmamencie, nie ma cechy przywódcy, nie ma charyzmy, nie jest przekonujący. Myślę, że nie tylko ja mam takie poczucie, że nie tylko ja nie mogę na nich patrzeć – mówi rozczarowana.

Gwiazda TVN w gorzkich słowach odniosła się także do planów dotyczących powrotu Donalda Tuska na scenę polityczną. – Niech nie siodła konia. (…) Nie ma sensu myśleć o tym, że będzie zbawcą narodu – powiedziała Dorota Wellman.

Źródło: Wprost