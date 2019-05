HIT INTERNETU! Korwin-Mikke rzuca mikrofonem w salę do uczestnika i trafia [VIDEO]

Hitem Internetu stało się nagranie ze spotkania Janusza Korwin-Mikkego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach. Co ciekawe, nie chodzi o cały wykład, ale jedno zdarzenie, które miało miejsce na początku zadawania pytań przez zgromadzonych gości.

– Jeśli ktoś z państwa ma pytanie do pana prezesa, to bardzo proszę ręka w górę. Proszę się nie bać – mówi konferansjer.

Szybko zgłosił się mężczyzna ze środka sali. Dojście do niego było trudne. Wtedy odezwał się Janusz Korwin-Mikke. – Może rzucić mikrofonem, co? – powiedział, na co sala zareagowała lekkim śmiechem.

Jednak lider Konfederacji nie żartował. Szybko się zamachnął i rzucił mikrofon do chętnego do zadania pytania gościa. Trafił centralnie w jego rękę.

Obecnym na sali to zaimponowało i rozległy się oklaski.

Źródło: youtube.com