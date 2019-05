Meghan Markle rozpętała kolejną burzę na brytyjskim dworze! Harry jej tego nie wybaczy

Meghan Markle już od pierwszych dni po ślubie z księciem Harrym dała się poznać jako niepokorna kobieta. Była aktorka wielokrotnie pokazała, że nie zamierza stosować się do panujących od wieków zasad monarchii. Tym razem nawet książę Harry jest zaniepokojony zachowaniem swojej żony – świeżo upieczonej mamy.

Minął już prawie miesiąc od narodzin Archiego Harrisona Mountbatten-Windsora, mimo tego najmłodszy członek rodziny królewskiej nadal nie schodzi z pierwszych stron brytyjskiej prasy. Ponadto Meghan robi wszystko, żeby przedłużyć ten trend.

Od pierwszych chwil po narodzeniu synka para książęca Sussex chroni jego prywatność. Decyzja ta została przez brytyjski dwór przyjęta ze zrozumieniem. Teraz jednak Meghan przekroczyła koleją granicę. Jej zachowanie wywołało burzę.

Odkąd Meghan i Harry wyprowadzili się z Pałacu Kensington, Amerykanka wyraźnie „rozluźnia” wszelkie związki z dworem. Australijski magazyn „New Idea” donosi, że księżna nie pozwala królewskim niańkom nawet zbliżyć się do Archiego. Jedną z nich miała odprawić z kwitkiem po dwóch tygodniach.

Żona księcia Harry’ego sama zajmuje się małym Archiem i niechętnie zostawia go pod opieką innych osób. Jak się okazuje, podobnie jest nawet z rodziną. Gdy we Frogmore Cottage przebywała matka Meghan, Doria Ragland, księżna miała pozwolić jej potrzymać wnuka tylko przez kilka minut – wyłącznie po to, by wziąć prysznic. Książę Harry wcale nie ma lepiej – może przebywać z synem tylko wtedy, gdy dziecko jest na rękach Meghan.

– Meghan lubi wszystko kontrolować. Nie pozwala nikomu przebywać sam na sam z Archiem. Ignoruje pomoc. Nikt oprócz niej się nim nie zajmuje – mówi cytowane przez australijski magazyn źródło.

Książę Harry podobno niepokoi się zachowaniem żony. Obawia się, że Meghan bierze na siebie za dużo obowiązków i jest przemęczona. Ma jednak świadomość, że nie pomoże tu zwrócenie jej uwagi, ponieważ Amerykanka jest znana ze swojego uporu i stanowczości. Meghan „dostaje wszystko, czego zechce” – wielokrotnie podkreślał sam Harry.

