Nie żyje mężczyzna, który podpalił się pod Białym Domem [DRASTYCZNE VIDEO]

Zmarł mężczyzna, który podpalił się wczoraj na trawniku przed Białym Domem. O śmierci mężczyzny poinformowała amerykańska Policja Parkowa (USPP).

Mężczyzna, zidentyfikowany jako mieszkający w stanie Maryland Arnav Gupta, podpalił się wczoraj około 12:20 w okolicach ulicy 15. i Constitution Avenue.

Płonącego 33 latka ugasili funkcjonariusze po czym został przewieziony do pobliskiego szpitala. Niestety lekarzom nie udało się uratować jego życia. Mężczyzna zmarł w wyniku rozległych poparzeń tego samego dnia wieczorem.

Nie wiadomo jakimi motywami kierował się mężczyzna.

Guy sets himself on fire right in front of the White house! 😳🏃‍♂️🔥 pic.twitter.com/KkXzpkXEyk

@FoxNews Video of the person that was literally engulfed in flames on the #WhiteHouse lawn. Unbelievable pic.twitter.com/4IS37Rndme

— Krisjan Berzins (@KrisjanBerzins) May 29, 2019