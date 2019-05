Niemcy nie egzekwują prawa. Wciąż rośnie liczba skazanych przebywających na wolności. Najnowsze dane przerażają

Śledztwo parlamentarne w Niemczech ujawniło przerażającą skalę liczby przestępców, którzy mimo skazujących wyroków przebywają na wolności. Prawie 186 tysięcy sprawców poszukiwanych jest na podstawie nakazu aresztowania.

Wśród nich są także sprawcy bardzo poważnych przestępstw. By zobrazować o jak potężnej skali mowa, skazani unikający więzienia w Niemczech mogliby zaludnić cały Toruń czy Rzeszów.

Liczba niewykonanych nakazów aresztowania wzrasta regularnie od 2014 roku. Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, grono poszukiwanych wzrosło o 6 punktów procentowych. Niemiecki tygodnik „Die Zeit” przedstawia smutną diagnozę – w kraju nad Łabą zwyczajnie brakuje policjantów do egzekwowania prawa.

Wśród poszukiwanych większość stanowią „drobni” przestępcy, którzy na przykład nie zapłacili grzywny, za co grozi im krótka odsiadka. Niemiecka policja nie ukrywa nawet, że takich przypadków w ogóle nie ściga. Na wolności jednak przebywają również groźni przestępcy, którzy wymykają się wymiarowi sprawiedliwości. Ich liczbę szacuje się na 30 tysięcy.

– Wzrost liczby niewykonalnych nakazów aresztowania bardzo mnie martwi. Priorytetem powinno być schwytanie najbardziej niebezpiecznych i brutalnych ludzi. Musimy wreszcie zacząć egzekwować prawo – domaga się Irene Mihalic, była policjantka, która aktualnie zasiada w Bundestagu.

Nie wszystkie nakazy wystawił niemiecki sąd. Część wezwań została wydana przez System Informacyjny Schengen. Dotyczy to osób, co do których z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że przebywają na terenie Niemiec.

„Die Zeit” twierdzi również, że spośród 186 tysięcy skazanych osób wciąż przebywających na wolności nie brakuje niemieckich bojowników ISIS przebywających na terenie Syrii lub Iraku.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec nie zajęło na razie żadnego stanowiska w tej sprawie.

Źródło: Die Zeit/nczas.com