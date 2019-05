Odlot Margaret! Miłośniczka LGBT i dzików staje w obronie Rusin i atakuje Klepacką. „Nie potrafię tego zrozumieć”

Kochająca dziki i LGBT śpiewaczka Margaret postanowiła wypowiedzieć się na temat Zofii Klepackiej i starcia z Kingą Rusin. Margaret zaatakowała polską sportsmenkę i mistrzynię świata w windsurfingu deklarując, że jej nie szanuje.

– Jestem wrażliwą osobą i zrobiło mi się przykro, że jesteśmy dla siebie okropni. Dla siebie, dla świata – powiedziała Margaret w rozmowie z „Party”.

Zapytana o to, czy jako osoba wspierająca LGBT jest też „Team Rusin” w konflikcie z Klepacką, odpowiedziała, że „no”. – Zrobiło mi się też tak strasznie przykro. Nie rozumiem, dlaczego i skąd nienawiść do środowiska LGBT. Nie potrafię tego zrozumieć. Starałam się tłumaczyć. Nie popieram, nie szanuję ludzi, którzy nie szanują innych ludzi – kontynuowała.

No to przypominamy słynnej miłośniczce dzików i LGBT, że Zofia Klepacka stała się ofiarą hejtu lewactwa, gdy „ośmieliła” się sprzeciwić ideologicznej karcie LGBT która de facto może wprowadzić oficerów politycznych do szkół. Wówczas lewicowe środowiska zaczęły robić z Zofii Klepackiej „homofoba” i żądać odebrania jej medali sportowych.

Jak widać, kwestia szacunku czy zrozumienia działa w jedną stronę także u śpiewaczki Margaret.

Źródła: party.pl/nczas.com