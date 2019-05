Przetasowania w Konfederacji po wyborach. Podjęto dwie ważne decyzje

W Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy trwają powyborcze przetasowanie. W ramach koalicji powołano radę programową, która ma ustalić wspólny program na jesienne wybory, a ponadto trwają przegrupowania i powstać mają cztery ugrupowania, które będą trafiać do nieco innych grup wyborców.

– Na mój wniosek powołano radę programową Konfederacji, która ma wyłowić to co najlepsze, ale to co przede wszystkim wspólne w programach środowisk konfederackich, a z tego następnie uczynić program wyborczy, który byłby czytelny, atrakcyjny – powiedział Artur Zawisza w telewizji wRealu24.

– Drugi wątek równie ważny to jest ten wątek polityczny. Wątek policzenia się, zważenia, podzielenia wpływami w ramach Konfederacji, bo to jest normalne (…) jak chociażby na tych listach wyborczych, ktoś od Korwina, ktoś z RN, ktoś od Brauna etc. Takie negocjacje koalicyjne zawsze się dzieją – dodał.

Wcześniej Tomasz Kalinowski poinformował o tym, że w ramach Konfederacji powstanie kilka skrzydeł, jedno z nich będzie skupione wokół Janusza Korwin-Mikkego i będzie to skrzydło wolnościowe. Kolejne to skrzydło narodowo-patriotyczne wokół Ruchu Narodowego.

Ponadto plan powołania swojej partii o charakterze katolciko-wolnościowym, która będzie działać w ramach Konfederacji, potwierdził Grzegorz Braun. Ostatnim elementem póki co ma być Federacja Jakubiak Liroy, która będzie bardziej centrowym, patriotyczno-wolnościowym skrzydłem.