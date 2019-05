Bunt w „Gazecie Wyborczej”. Nędza i zwolnienia dla pracowników, bajońskie zarobki dla sekty Michnika

Solidarność w Agorze – spółce wydającej m.in „Gazetę Wyborczą” protestuje przeciwko podwyżkom płacy dla kadry zarządzającej. Kiedy szefostwo che zarabiać więcej, zwalnianych jest 150 pracowników.

12 czerwca na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Agory głosowane będzie podniesienie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej firmy. Mają oni zarabiać 8 tysięcy miesięcznie zamiast 6, a przewodniczący 12 tys., zamiast dotychczasowych 9. Zarząd spółki tłumaczy, że członkom Rady Nadzorczej nie zmieniono wynagrodzenia od 14 lat.

„Większość pracowników Agory bardzo by chciała powiedzieć to samo o sobie. Chcielibyśmy nie doświadczyć żadnej obniżki od 2005 roku” – odpisują na to związkowcy, z czego wynika, że od 14 lat wynagrodzenia pracowników nie tylko nie rosły, a wręcz spadały.

Agora chce podnieść wynagrodzenia Rady Nadzorczej, a jednocześnie zwalnia 150 osób głównie z pionu poligraficznego. To kolejne wielkie zwolnienia w Agorze. W 2016 roku pracę straciło 170 osób.

„Ci, którzy zachowali pracę, musieli się zgodzić na cięcia wynagrodzeń, honorariów, nieodpłatne przyjmowanie dodatkowych obowiązków, ogólne pogarszanie warunków pracy. Na każdym kroku słysząc, że spółka nie ma pieniędzy” – pisze w oświadczeniu Solidarność.

Jedni szli więc na bruk, a innym – zarządowi podnoszono i tak już bardzo wysokie zarobki. W 2018 roku dla wynagrodzenie 5-osobowego zarządu wzrosło z 4,6 mln złotych rocznie do 5,4 mln. Średnio każdy z członków zarządu zarabia więc blisko 1,1 mln rocznie.

Związkowcy uważają, że w takiej sytuacji kolejne podwyżki dla kadry są „niemoralne”.

„Problem jest więc poważny. Koncern Agora od lat działa bowiem dokładnie w ten sam sposób – trwa oszczędzanie na pracownikach. Natomiast ci, którzy stoją w tym czasie na czele spółki, nie ponoszą żadnych wyrzeczeń. Przeciwnie. Inkasują wielomilionowe premie, hojne stałe wynagrodzenia i dywidendy” – pisze na łamach „Tygodnika Powszechnego” publicysta Rafał Woś.