Dramatyczne sceny pościgu w Jerozolimie. Palestyński nożownik zamachowiec zastrzelony przez policję [VIDEO]

Dwie osoby zostały ranne w zamachu terrorystycznym w Jerozolimie. Sprawca nozownik został zastrzelony.

Dwie osoby zostały ranne, w tym jedna bardzo ciężko, w zamachu do jakiego doszło na Starym Mieście w Jerozolimie.

Nad ranem przy Bramie Damasceńskiej Palestyńczyk zaatakował Izraelczyka i zadał mu kilka ciosów nożem, po czym rzucił się do ucieczki. W jej trakcie terrorysta ranił też nożem 16-letniego chłopca.

Po pościgu 19-letni Palestyńczyk pochodzący z Zachodniego Brzegu Jordanu został zastrzelony przez policjantów.

Do zamachu doszło w ostatni piątek Ramadanu. Na ulice Jerozolimy wyszły dodatkowe patrole policji i wojska.

Pierwsza ofiara odniosła poważne rany. Palestyńczyk zadał jej cios nożem w kark i w głowę. Stan mężczyzny jest krytyczny.

– Widziałem mężczyznę w wieku około 50 lat, ledwie przytomnego, leżącego na schodach w pobliżu Bramy Damasceńskiej. Udzielałem mu pierwszej pomocy, po czym zabraliśmy go do szpitala Mage David Adom – relacjonuje w rozmowie z „Times of Israel” jeden z ratowników.

Yisrael Meir Nachumberg – 16-latek odniósł znacznie lżejsze obrażenia.

Footage of the terror attack that happened in the Old City in #Jerusalem.

A terrorist stabbed and injured two people earlier this morning. The terrorist was neutralized by the Israeli police. pic.twitter.com/WJLFxJmuku

— StandWithUs (@StandWithUs) May 31, 2019