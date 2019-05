Dramatyczny bilans 500 plus. Twarde dane mówią same za siebie. Ten program jest bez sensu

Dotychczas na 500 plus wydano 67 mld zł. Rozszerzenie programu od lipca 2019 r. na pierwsze dziecko dodatkowo pochłonie rocznie ok. 41 mld zł. Jakie efekty przynoszą wypłacane od trzech lat świadczenia dla rodzin?

Na pewno zadowolenie tysięcy Polaków, szczególnie rodzin wielodzietnych, które dostały potężny zastrzyk gotówki. Standard życia tych rodzin poprawił się od czasu wprowadzenia 500 plus. Poziom zadowolenia spada jednak w miarę, jak wzrost cen zjada nierewaloryzowane pieniądze.

Czy 500 plus spowodował wzrost dzietności? Dane wskazują, że świadczenie przyśpieszyło tylko decyzję o zajściu w ciążę przez kobiety z wyżu demograficznego z końca lat 80. Wzrost liczby narodzin wraca do punktu wyjścia, czyli momentu sprzed wprowadzenia programu. Wydane 67 mld zł nie odniosło zamierzonego skutku, a 500 plus nie zapobiega katastrofie demograficznej Polski.

Ile rodzin 500 plus wydobył z ubóstwa? Według danych GUS, program spowodował wyjście ze strefy ubóstwa niecałe 4% społeczeństwa. Można stwierdzić, że to niewiele, jak na kwotę 67 mld zł wydanych w ciągu trzech funkcjonowania programu. Do tego efekt jest krótkotrwały, bo inflacja powoli zjada pieniądze uzyskiwane w ramach programu.

Na ile 500 plus napędza gospodarkę? Program przyczynił się do wzrostu konsumpcji, a tym samym wpłynął na wskaźnik wzrostu gospodarczego. Nastąpiło to natomiast kosztem długu, wzrostu podatków i nie wpłynęło na wzrost inwestycji – ogólny wskaźnik inwestycji, zawierający także te publiczne, spadł do najniższego poziomu od 1996 roku.

Czy 500 plus spowodował inflację? Wpływ programu na wzrost inflacji jest stosunkowo niewielki. Pieniądze na program zostały ściągnięte z rynku w postaci ukrytych podatków, które mnożą się wbrew przedwyborczym obietnicom rządzącego ugrupowania. Widoczna gołym okiem jest natomiast nieefektywność alokacji środków, która osłabia skuteczność programu.

500 plus spowodował spadek aktywności zawodowej? Widać to po spadku wskaźnika zatrudnienia GUS. Od 2016 roku pracę porzuciło i przeszło na zasiłki ponad 1 mln Polaków. Szczególnie gwałtownie spadła aktywność zawodowa kobiet. Wzrosła przy tym roszczeniowość Polaków i niemal wszyscy są zgodni, że tego procesu nie da się już zatrzymać.

Źródło: prokapitalizm.pl