Kinga Rusin zwariowała do reszty! Gwiazda „Dzień Dobry TVN” dołożyła do pieca w konflikcie z Klepacką

Kinga Rusin zamiast się zreflektować, iż jej zachowanie w stosunku do polskiej reprezentantki – Zofii Klepackiej było nieeleganckie i powinna przynajmniej przeprosić, postanowiła brnąć dalej i jeszcze agresywniej zaatakować sportsmenkę wykorzystując do tego niedawną samobójczą śmierć.

Wszystko zaczęło się od tego, że Klepacka i Rusin spotkały się pod lokalem wyborczym, gdzie prowadząca „Dzień Dobry TVN” miała krzyczeć w kierunku Klepackiej: „Wstyd”. Ta podeszła do niej i nagrała krótką rozmowę, a wideo zamieściła w sieci.

Rusin kompletnie nie czuje zażenowania i brnie dalej w atak na polską sportsmenkę, a wszystko dlatego że ma inne poglądy – tak wygląda lewicowa wrażliwość i tolerancja dla innych w praktyce.

– Pragnę przypomnieć, że według niej homoseksualizm to „wynaturzenie” – pisze o Klepackiej Rusin. Jak widać w dzisiejszych czasach już samo stwierdzenie prawdy może powodować szok i niedowierzanie wśród niektórych.

Dalej gwiazda TVN używa do ataku na Klepacką samobójczej śmierci nastolatka z problemami. – Przez podobne wypowiedzi i nieukrywany brak tolerancji dla inności samobójstwo popełnił zaszczuty przez rówieśników 14-letni Dominik Szymański z Bieżunia – pisze.

– Myśli samobójcze ma ponad 70% homoseksualnych dzieci, które czują się nieakceptowane i nietolerowane – dodaje. Warto by zatem przeprowadzić badania nad korelacją zaburzeń seksualnych z myślami samobójczymi, a nie wyciągać pochopnych wniosków.

– W Polsce każdego dnia dwoje dzieci odbiera sobie życie! – pisze złowieszczo Rusin. No może i tak jest, ale nikt nie stwierdza, że to z powodu poglądów takich jakie prezentuje Klepacka, czy w ogóle z powodu czyichś poglądów.

– Nazwanie drugiego człowieka „wynaturzonym” (wynaturzenie: zwyrodnienie, degeneracja, dewiacja) to zachowanie niegodne szerzącego tolerancję ruchu olimpijskiego. To jest kompromitacja! Podstawa do usunięcia z kadry olimpijskiej – grzmi Rusin.

Słowa gwiazdy TVN nawiązują do najgorszych demonów, sugeruje iż można kogoś usuwać z kadry olimpijskiej, która przecież powinna abstrahować od poglądów politycznych, tylko dlatego, że ten ktoś napisał kilka słów prawdy niezgodnych z poprawnością polityczną. Oczywiście w dzisiejszych chorych czasach można to zrobić.

– Piętnowanie braku tolerancji Pani Klepackiej dla inności nie jest więc brakiem tolerancji czy szacunku dla niej. Jest walką ze złem i niechrześcijańską postawą – kontynuuje Rusin. No a jak wiadomo Kinga Rusin to zawsze pierwsza obrończyni wartości i postaw chrześcijańskich.

– Tu nie ma dwuznaczności. Jej poglądy o „wynaturzeniu” to zło które prowadzi do jeszcze większego zła. Nie ma tolerancji dla zła! Więc powtórzę pani Klepackiej: WSTYD! – grzmi Rusin. Ot i lewicowo-postępowa tolerancja w praktyce.