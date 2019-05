Kolejny rozłam w rodzinie królewskiej! Kate i William nie wybaczą tego Meghan i Harremu

Brytyjskie media donoszą o kolejnym rozłamie w rodzinie królewskiej. Jak się okazuje, Meghan i Harry nie chcą już dłużej prowadzić wspólnych przedsięwzięć z księciem Williamem i Kate. Para książęca Sussex wypisała się z organizacji charytatywnej Royal Foundation.

Pary książęce Sussex i Cambridge określano niegdyś mianem „fantastycznej czwórki”. Teraz Meghan i Harry postanowili pójść własną drogą.

Zaledwie 15 miesięcy temu cała czwórka promowała inicjatywę Royal Foundation. Początkowo planowano, że sesje Q&A będą się odbywać co roku. Jednak przeważył konflikt rodzinny i już drugie spotkanie nie doszło do skutku. „The Sun” donosi, że teraz pary zamierzają realizować swoją działalność dobroczynną osobno.

To kolejny dowód na pogłębiający się rozłam w rodzinie królewskiej. Do momentu ślubu Harry’ego bracia byli ze sobą bardzo zżyci. Książęce pary wykonały szereg posunięć, żeby rozdzielić swoje wspólne interesy i ośrodki życia. Był to również jeden z powodów wyprowadzki Harry’ego i Meghan z Pałacu Kensington.

Na początku media spekulowały, że konflikt w rodzinie narodził się z powodu różnych charakterów Meghan i Kate. Teraz jednak coraz częściej przypuszcza się, że rzeczywiste źródło problemów leży w relacji Harry’ego i Williama.

Oficjalnie nigdy nie potwierdziły się spekulacje na temat napięcia między braćmi. Jednak na jaw wyszły informacje jakoby William doradzał Kate ostrożność w kontaktach z Sussexami. Mimo tego w ciągu kilku ostatnich miesięcy to księżna Cambridge próbowała z własnej inicjatywy naprawić zepsute relacje, a obie pary spędzały wspólnie sporo czasu w Windsorze.

– Między braćmi stało się bardzo źle i nie widzieli się prywatnie przez kilka miesięcy po królewskim weselu. Meghan i Harry chcą robić rzeczy inaczej niż William i Kate. William jest przyszłym królem, więc czasami jest ograniczony w tym, co może zrobić. Sussexowie nie odczuwają takiej presji i chcą elastyczności w podejmowaniu decyzji – czytamy na łamach „The Sun” cytowane przez gazetę królewskie źródło.

Royal Foundation powstała z inicjatywy Williama i Harry’ego dziesięć lat temu. Do organizacji w 2011 roku dołączyła Kate, a w ubiegłym roku Meghan.

Źródło: londynek.net