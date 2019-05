Meghan Markle po raz kolejny złamała dworską tradycję. To kosztowało podatników już 3 miliony funtów!

Mimo tego, że Meghan i Harry niedawno po raz pierwszy zostali rodzicami, to do pomocy we Frogmore Cottage zatrudniają tylko jedną osobę spoza rodziny. Meghan nadal jest bardzo stanowcza i samowystarczalna.

Trzy tygodnie temu na świecie pojawił się mały Archie. Od tamtej pory Meghan, Harry i ich synek we trójkę mieszkają w posiadłości Frogmore Cottage. Do tej pory młodzi rodzice korzystali tylko z pomocy Dorii Ragland – matki Meghan – która przyjechała do nich z USA. Jednak świeżo upieczona babcia wróciła już do Stanów, a księżna Sussex została bez dodatkowego wsparcia.

W przeciwieństwie do innych członków rodziny królewskiej, Meghan i Harry do obsługi domu zatrudniają tylko jedną osobę. A Frogmore Cottage do najmniejszych nie należy. W posiadłości znajduje się m.in. 10 sypialni, sala do jogi oraz siłownia.

Do tej pory posiadłość była wykorzystywana jako dom dla służby. Meghan i Harry zarządzili jednak remont, za który brytyjscy podatnicy zapłacili 3 mln funtów. Teraz budynek jest dostosowany do potrzeb pary książęcej. Meghan i Harry korzystają jednak tylko z niewielkiej części posiadłości.

