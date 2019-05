Morawiecki oszalał! Chce podnieść podatek VAT do 26 procent. Przecieki z rządu: „Bo nie ma innego wyjścia”

Dariusz Szczotkowski, który swego czasu ścierał się z Januszem Korwin-Mikke w programie „Młodzież kontra” twierdzi, że ma przecieki z rządu. Doniesienia te mają dotyczyć podwyższenia VAT-u do 26 proc. Czy te informacje znajdą pokrycie w rzeczywistości?

„Na ile wiarygodne są rewelacje pana Szczotkowskiego – nie wiem. Tylko w tym roku widziałem już setki «przecieków», które nie znajdowały oparcia w faktach, bo ich autor chciał zabłysnąć chwilową sławą w mediach społecznościowych” – czytamy na łamach portalu bezprawnik.pl.

Faktem jest jednak, że rząd rozszerza wachlarz świadczeń socjalnych. Od października ma zacząć wypłatę świadczenia 500+ na pierwsze dziecko, znosząc tym samym kryterium dochodowe. Październikowa, przedwyborcza zresztą pula ma objąć świadczenia za trzy miesiące – a więc w sumie po 1500 zł. W życie wejdą też emerytury dla matek – mama 4 plus oraz 500+ dla niepełnosprawnych. Niewątpliwie rząd musi zacząć szukać pieniędzy, które potem rozda.

Mimo dobrego stanu gospodarki, budżet nie wykazuje właściwości gumy – z tego powodu minister finansów Teresa Czerwińska od kilku miesięcy próbuje podać się do dymisji. Szefowa resortu w przypływie szczerości wyznała, że Polski nie stać na kolejne rozdawnicze pomysły kampanijne.

Ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego pokazały, że elektorat chętnie sprzeda swój głos za kolejne socjalne obietnice. Tuż przed wyborami wypłacono bowiem 13. emeryturę i zapowiedziano rozszerzenie programu Rodzina 500+ na pierwsze dziecko niezależnie od dochodu.

„Czy pan Szczotkowski powiedział prawdę, czy powtórzył głupią plotkę – nie ma to znaczenia. Jestem przekonany, że rząd rozważa, bo nie ma innego wyjścia, podwyżkę VAT-u. Oby do tego nie doszło, bo podatek odprowadzi do US przedsiębiorca, ale zbiedniejemy wszyscy” – podsumował na portalu bezprawnik.pl Jakub Kralka.

Źródło: bezprawnik.pl