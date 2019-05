Nowe dno polskiego internetu! Pijany youtuber dla sławy pobił i zwyzywał swoją babcię [VIDEO]

Polski internet trawi rak patostreamingu. W tej niebezpiecznej modzie chodzi o to, by jak najwięcej pić i wszczynać awantury dla poklasku widzów danego youtubera. W zamian często dostają za swoje patologiczne wyczyny donejty od widzów. Tym razem została przekroczona kolejna granica. Pijany stremer „Szczupak” na wizji zwyzywał i pobił swoją babcię!

Istnym dnem patostreamerów został „Szczupak”. Jego plan jako patusa był prosty – zebrać pieniądze od swoich fanów, by upić się na ich koszt. Wszystko oczywiście nagrywał i pokazywał w Internecie.

W pewnym momencie do pokoju weszła jego babcia prosząc go by przestał hałasować i pić. Zwyrodnialec w pewnym momencie w pijackiej furii rzucił się i zaatakował, bijąc i wypychając ją przez drzwi!

Sprawę nagłośnił Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, który zaapelował w Internecie o pomoc w ustaleniu tożsamości „Szczupaka”.

„Znamy już miejsce zamieszkania patostreamera, nie ustaliliśmy tylko jego nazwiska. Jeśli wiesz jak się naprawdę nazywa – daj znać w prywatnej wiadomości. Gwarantujemy anonimowość” – poinformowano na profilu ośrodka.

Działacze Ośrodka zawiadomili już policję o działalności Szczupaka. Ośrodek zapowiada też, że wszyscy, którzy zachęcali patostreamera do kolejnych transmisji także będą ścigane.

Nagranie poniżej.

Źródło: Facebook/ Super Express