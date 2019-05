Odszyfrowano starożytne pismo podyktowane zakonnicy przez samego szatana. Jej łóżko było całe poplamione

Naukowcy dokonali przełomowego dla historii odkrycia. Po 341 latach odszyfrowano pismo zakonnicy Isabelli Tomasi napisane w kilku starożytnych językach. Jego treść miał podyktować sam szatan.

Isabella Tomasi wstąpiła do klasztoru benedyktynek mają 15 lat. Przyjęła wówczas imię Maria Crocifissa della Concezione.

Co niezwykłe, wykazywała się wielką znajomością języków obcych, w tym również starożytnych. Posługiwała się płynnie kilkoma alfabetami, co pokazuje najlepiej do niedawna nierozszyfrowany list.

Tajemniczy list miał zostać napisany w nocy w 1676 roku. Miał on powstać pod wpływem opętania, zaś jego treść dyktować miał sam szatan. Maria obudziła się w łóżku, które było całe poplamione tuszem. Dookoła zaś były rozsypane kartki papieru zapisane dziwnymi znakami.

Według ówczesnych świadków, sytuacja nieraz się powtarzała. Zakonnica traciła kontrolę nad swoim ciałem, nagle krzyczała, traciła przytomność. Po każdym incydencie pojawiał się napisany przez nią list.

Jeden z nich został rozszyfrowany dopiero teraz. Po 341 latach uczeni z Ludum Science Centre w Katanii, po użyciu programu deszyfrującego używanego przez służby specjalne, odczytali jego treść.

W 15 wierszach znajdują się bluźnierstwa przeciwko Bogu, Jego istnieniu oraz sensowi wiary. Stawiano też tezę, że Trójca Święta to wymysł ludzi, zaś Lucyfer uważa Boga, Jezusa i Ducha Świętego za „elementy zbędne”.

Pismo napisano w języku greckim, łacińskim, arabskim oraz za pomocą germańskich run.

Źródło: interia.pl