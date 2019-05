Oświadczenie majątkowe premiera. Morawiecki posiada grube miliony

Z opublikowanego dzisiaj oświadczenia majątkowego premiera Mateusza Morawieckiego wynika, że on sam dysponuje milionami złotych. Na jego majątek składają się oszczędności, nieruchomości oraz udziały w banku Santander. Należy też pamiętać, że żona premiera Morawieckiego również posiada niemały majątek, chociażby ujawnione niedawno działki zakupione „na promocji” od parafii, które Morawiecki jej przepisał.

Oświadczenie majątkowe premiera złożone zostało według stanu na 31 grudnia 2018 roku. Jeśli chodzi o same oszczędności, premier Morawiecki posiada około 5,38 mln zł.

W oświadczeniu majątkowym czytamy, że posiada 3857 akcji banku Santander. Zapewnia przy tym, że nie osiągnął z tego tytułu dochodu „w roku ubiegłym ani w roku bieżącym”. – Nie mam wiedzy, czy te uprawnienia mogą zaistnieć w praktyce – dodał.

Oprócz tego posiada uprawnienia do akcji określonych kwotowo do 350 tys. zł. Zaznaczył, że również nie wie, czy te uprawnienia mogą zaistnieć w praktyce.

– Jeśli zaistnieje niezależna ode mnie decyzja co do materializacji uprawnień do akcji (o których mowa wyżej – red.), to w czasie pełnienia funkcji rządowych/ministerialnych powstrzymam się z realizacją tych uprawnień. W czasie pełnienia przeze mnie funkcji rządowych/ministerialnych powstrzymam się z realizacją praw do odroczonych w czasie premii, które zostały ujęte w raportach rocznych Banku Zachodniego WBK, należnych na podstawie stosunku pracy zakończonego z dniem 16 listopada 2015 roku – pisze w oświadczeniu premier Mateusz Morawiecki.

Ponadto Morawiecki posiada dom o powierzchni 150 metrów kwadratowych na działce o wielkości 4,6 tys. metrów kwadratowych z domkami letniskowymi i zabudowaniami gospodarczymi. Posiada też dom o powierzchni 100 m2 na działce o powierzchni 3,1 tys. m2. Ma także mieszkanie o powierzchni 72,4 m2 warte około miliona zł. W zeszłym roku jego wartość wynosiła w oświadczeniu 546 tys. zł.

Ponadto Morawiecki posiada 50 proc. udziałów w segmencie o powierzchni 180 m2. Położony jest on na działce o powierzchni 400 m2. Posiada też działkę rolną o powierzchni 20 tys. m2.

Z oświadczenia majątkowego wynika również, że Morawiecki posiada składniki mienia ruchomego, których wartość przekracza 10 tysięcy złotych. Chodzi o zabudowę kuchenną wartą około 60 tysięcy złotych, dwa meble warte odpowiednio 60 tysięcy i 65 tysięcy złotych oraz meble z zabudową o wartości około 70 tysięcy złotych.

Premier udzielił też pożyczki siostrze w wysokości około 300 tysięcy złotych.

