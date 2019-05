Polsat stanie się tubą PiS? KNF wysyła kuratora do Solorza

– Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała w piątek o wprowadzeniu kuratora do Plus Banku – poinformowała w piątek KNF.

Komisja Nadzoru Finansowego na dzisiejszym posiedzeniu jednogłośnie zdecydowała o ustanowieniu w Plus Banku kuratora. Został nim Wojciech Ławecki, który – jak czytamy w komunikacie KNF– „posiada wszelkie niezbędne kompetencje w tym zakresie, dający rękojmię wiedzy i doświadczenia”.

Celem takiej decyzji jest poprawa sytuacji finansowej Plus Banku. – Kurator ma zapewnić jednocześnie efektywny przepływ informacji między Plus Bankiem a Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz stworzyć możliwość bieżącego monitorowania podejmowanych w Plus Banku działań restrukturyzacyjnych – informuje komisja.

KNF zaznaczyła, że kurator nie jest organem Banku, a jego działalność nie ogranicza uprawnień organów statutowych i może on brać udział we wszystkich posiedzeniach. Z informacji komisji wynika, że ustanowienie kuratora pozostanie bez wpływu na świadczenie przez Plus Bank usług na rzecz jego klientów.

Plus Bank (wcześniej Invest Bank – PAP) to jeden z pierwszych prywatnych banków w Polsce. Jego problemem były niskie współczynniki wypłacalności. Większościowym akcjonariuszem i udziałowcem Plus Banku jest założyciel i prezes rady nadzorczej Polsatu Zygmunt Solorz.

W połowie tego miesiąca KNF wprowadziła kuratora także do Idea Banku, instytucji mającej prawie 20 mld zł aktywów i 17 mld zł depozytów.

Źródło: PAP