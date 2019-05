Rozenek po ciężkim udarze. Nowe fakty ws. stanu zdrowia aktora

Kilka dni temu Polskę obiegła informacja o ciężkim udarze aktora Jacka Rozenka. Teraz czas na pozytywniejsze informacje. Był mąż Małgorzaty Rozenek- Majdan zaczyna odzyskiwać mowę. „Rehabilitacja i spotkania z logopedą przynoszą rezultaty” podaje „Super Express”, dla którego wypowiedział się też znajomy aktora, a zarazem kolega po fachu Emilian Kamiński.

Rozenek doznał na tyle poważnego udaru, że porusza się na wózku inwalidzim. Ma sparaliżowaną prawą stronę ciała, początkowo stracił też mowę, która teraz powoli wraca. O charakterze Rozentka wypowiedizął się jego przyjaciel Emilian Kamiński, dyrektor teatru „Kamienica”.

– To twardziel, proszę się o niego nie martwić – powiedział dla „Super Ecpressu”. Dodał też,że wszyscy z niecierpliwością oczekują powrotu kolegi na scenę. – Z tego, co wiem, to Jacek wraca do zdrowia, także czekamy na niego. W trakcie jego nieobecności w spektaklu „SPA, czyli Salon Ponętnych Alternatyw” zastąpi go Norbert Kaczorowski. Jacek to wspaniały aktor i człowiek. Zachorował, jak wróci do zdrowia, to będzie u nas. To jest wiadome. Poza tym jest współtwórcą tego spektaklu. Jak tylko stanie na nogi, to wraca do pracy – dodał.

Źródło: „Super Express”