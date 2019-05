Schetyna kompletnie odleciał! Chce ciągać Pietrzaka po sądach. Poszło o dwa słowa w radiowym wywiadzie

Znany i popularny bard Jan Pietrzak ma kłopoty. Tym razem chodzi o określenia, jakich użył na antenie Polskiego Radia 24. Posłowie Platformy Obywatelskiej chcą zgłosić sprawę do prokuratury.

Żadna z partii tej koalicji, która się nazywa „europejską”, a jest po prostu koalicją antypolską, ten nowotwór polityczny, nie ma w ogóle takiego pomysłu, żeby Polakom pomóc. Koalicja Europejska to zbieranina, nowotwór polityczny, który kiedyś trzeba będzie wyciąć – mówił Pietrzak, komentując wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Ostre słowa padły również pod adresem Grzegorza Schetyny, szefa Platformy Obywatelskiej.

On nie wie, gdzie tego pomysłu szukać, to jest intelektualne zero – komentował.

Na tak ostre określenia zareagował Jan Grabiec, rzecznik PO, który to ogłosił, że partia złoży pozew wobec Pietrzaka.

Jan Pietrzak próbuje być Stańczykiem tej władzy, ale mu nie wychodzi. Coraz częściej uprawia błazenadę, jest błaznem po prostu. Nad tym, co wypowiedział na antenie publicznego radia, pochylą się nasi prawnicy – zapowiedział Grabiec.

Co ciekawe, piosenkarz i kabareciarz nie żałuje swoich słów i nie zamierza przepraszać polityków opozycji. Pytany przez dziennikarzy Wirtualnej Polski, czy aktualnie powstrzymałby się od określeń takich jak „nowotwór” czy też „zero”, stwierdził, że powtórzyłby to po raz kolejny.

Nie uważam, żebym powiedział zbyt ostro. Co miałem do powiedzenia, to po prostu powiedziałem – skwitował.

Źródło: WP.pl / NCzas.com