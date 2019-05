Tego nikt się nie spodziewał! Co dalej z małżeństwem Dominiki Tajner i Michała Wiśniewskiego?

Kilka tygodni temu media obiegła wiadomość, że Dominika Tajner-Wiśniewska i Michał Wiśniewski rozwodzą się. Teraz okazuje się, że ta decyzja może się zmienić. Małżonkowie chcą bowiem skorzystać jeszcze z ostatniej szansy na naprawę związku.

Złożeniem papierów rozwodowych przez Michała Wiśniewskiego była zaskoczona nie tylko cała Polska, lecz także jego żona, Dominika. Jak mówiła córka Apoloniusza Tajnera, nie spodziewała się takiej przykrej niespodzianki.

Na początku marca wydawało się, że klamka już zapadła. Dominika, gdy już doszła do siebie, zaczęła porządkować swoje życie – od usunięcia tatuażu z imieniem męża.

Pierwszy przełom w sprawie nastąpił podczas majówki. W ciężkim stanie do szpitala trafił niespodziewanie syn Dominiki z poprzedniego związku, 13-letni Maks. To bardzo zbliżyło do siebie Wiśniewskich.

Mimo że Michał nie jest biologicznym ojcem nastolatka, ma z nim bardzo dobre relacje i traktuje jak własne dziecko. Podczas jego pobytu w szpitalu, mimo napiętych relacji, bardzo wspierał Dominikę.

Jak donosi „Fakt”, para nadal nie ma wyznaczonego terminu sprawy rozwodowej. Ma to związek z nową strategią, jaką niespodziewanie obrali Dominika i Michał. – Michał i Dominika mają dla siebie ogromny szacunek. Nie ma mowy o wojnie. Ze względu na wspólnie spędzone lata chcą, by ich rozstanie przebiegło jak najmniej boleśnie – mówił informator gazety.

Para zdecydowała się na udział w mediacjach prowadzonych przez specjalistę. Podczas takich spotkań, w miłej atmosferze, ustala się szczegóły rozstania. Czasem nawet pary decydują się dać sobie jeszcze jedną szansę. Czas pokaże, czy tak będzie w przypadku Dominiki i Michała.

