Tej siły już nie powstrzymają! Nczas.com zanotował w maju ponad 50 milionów odsłon. „To ciągle początek”

Maj 2019 to kolejny rekordowy miesiąc w działalności wolnościowego, konserwatywno-liberalnego portalu nczas.com. Wolnościowy przekaz w sieci dociera coraz dalej, w zakończonym miesiącu artykuły dotarły do 7 milionów użytkowników, którzy wygenerowali ponad 50 milionów odsłon!

– To ciągle początek – mówi redaktor naczelny portalu, Tomasz Sommer. – Naszą ambicją jest podwojenie liczby czytelników i zwielokrotnienie liczby odsłon jeszcze w tym roku. Nasze analizy wskazują, że jest to możliwe – dodaje Sommer.

W grudniu ubiegłego roku, po roku od przekształcenia portalu nczas.com w formę newsową, po raz pierwszy zanotowaliśmy milion odsłon w ciągu jednego dnia. Dziś takie wyniki stały się codziennością, a portal nczas.com w maju zanotował ponad 50 milionów wyświetleń.

Nasi stali czytelnicy pamiętają raporty, w których informowaliśmy o kilku milionach wyświetleń w ciągu miesiąca, tymczasem od drugiej połowy ubiegłego roku portal nczas.com wszedł w fazę dynamicznego rozwoju.

Informacja o 50 milionach wyświetleń ma charakter symboliczny, pokazujący przełamanie pewnej bariery, jednak dobre wyniki na poziomie ponad 40 milionów pojawiły się już w poprzednich miesiącach.

Musimy odnieść się także do zarzutów o tzw. tabloidowość. Oczywiście podobnie jak największe portale w kraju, a za najbardziej poczytne uchodzą Onet, Wirtualna Polska czy serwis Gazeta.pl, publikujemy również „materiały celebryckie” i inne „ciekawostki”.

Ma to wiele zalet, oprócz najbardziej oczywistej, jaką jest zapewnienie środków na działalność wolnościową. W momencie, kiedy ktoś wchodzi na naszą stronę, by przeczytać o znanej osobie, widzi inne teksty o charakterze wolnościowym.

Dzięki wzrostowi oglądalności poprzez artykuły newsowe, także inne teksty zyskują na oglądalności. W miesiącu maju top 3 najchętniej czytanych tekstów to: przemilczenie istnienia Konfederacji przez „Fakty TVN”, komentarz Wojciecha Cejrowskiego na temat Jarosława Kaczyńskiego, a także szokujące słowa papieża Franciszka.

Po drugie teksty „celebryckie” często zapewniają możliwość zamieszczenia komentarza z perspektywy konserwatywnej lub wolnościowej, osoby przeglądające na co dzień portale plotkarskie, wcześniej nie miały okazji spotkać się z takim przekazem.

Portal dynamicznie się rozwija – w ostatnim czasie pozyskaliśmy nowych autorów, którzy zapewnią jeszcze więcej wartościowych treści. Czerwiec będzie także miesiącem startu naszego działu WIDEO, w którym będziecie mogli obserwować najbardziej rozpoznawalne postaci konserwatywnego-liberalizmu w Polsce.

W związku z sukcesem portalu nczas.com w Polsce w najbliższym czasie planujemy zagraniczną ekspansję do potrzebujących wolnościowego i niepoprawnego politycznie przekazu państw Europy Zachodniej. A zatem już niedługo ruszą siostrzane portale w innych krajach.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do wsparcia naszych portali, bo to dzięki Wam możemy funkcjonować. Zwolennicy wolności mogą wesprzeć największy wolnościowy portal internetowy wpłacając darowiznę, co można uczynić pod tym LINKIEM!

Jednocześnie przypominamy, że już w lutym nczas.com był liderem zasięgowym jeżeli chodzi o portale uznawane za prawicowe, choć oczywiście część z nich nie ma z prawicą nic wspólnego. Czytaj więcej: Portal nczas.com liderem na rynku „prawicowym”. Wolnościowy przekaz dociera coraz dalej