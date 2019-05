To początek III wojny światowej! Waszyngton przegrywa tę rozgrywkę

Znany rosyjski bloger Dmitrij Dzygowbrodski uważa, że III wojna światowa już się zaczęła! Co na to wskazuje? Publicysta jako dowód podaje walkę Waszyngtonu z Huawei, która jest potentatem w dziedzinie technologii 5G.

Zdaniem Dzygowbrodskiego chińska firma uważana jest przez Donalda Trumpa i jego otoczenie za wielkie zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju. Szacuje on, że około jedna trzecia patentów 5G należy właśnie do Huawei, a to oznacza, że Pekin może w przyszłości zacząć kontrolować infrastrukturę tej technologii.

Rosyjski bloger podaje, że Trump chce skupić swoje siły na badaniu tej technologii, żeby uzyskać „ekskluzywny dostęp do kosmosu”. Dla portalu „Russkaja wiesna” stwierdził, że politycy w Europie są tego świadomi, dlatego współpracują z chińską firmą mimo amerykańskiemu sprzeciwowi. Wspomniał przy tej okazji o budowie Gazociągu Północnego. I tutaj ekspert jest zdania, że Waszyngton przegrał już tę walkę, bo największe stolice Starego Kontynentu nie zerwały współpracy z Chinami.

Najbardziej niepokojące są konkluzje Dzygowbrodskiego, który jest zdania, że gdyby nie potęga militarna Państwa Środka to USA już dawno prowadziły działania wojenne w Azji. Niestety uważa, że tak czy inaczej w przyszłości wojna handlowa między mocarstwami obróci się w konflikt, który będzie oznaczał III wojnę światową.