Unia Europejska może się rozpaść w ciągu 20 lat. Tak uważa większość Europejczyków [SONDAŻ]

Z badań przeprowadzonych na zlecenie samej Unii wynika, iż większość Europejczyków sądzi, że rozpadnie się ona w ciągu około 20 lat. Tak uważa też 57% Polaków. Badania zamówiła Europejska Rada ds. Relacji Zagranicznych (ECFR), czyli think tank pracujący na rzecz Komisji Europejskiej.

Z badań przeprowadzonych wśród mieszkańców 14 państw Wspólnoty wynika, iż większość mieszkańców Niemiec, Belgii, Holandii, Słowacji, Rumunii, Polski, Grecji, Czech i Francji możliwość rozpadu Unii Europejskiej w ciągu najbliższych 10 – 20 lat uważa za całkiem prawdopodobną. 80% posłów do europarlamentu pochodzi właśnie z tych krajów.

Badaniami nie objęto mieszkańców Wielkiej Brytanii, bo zakładano, że nie będą oni mieli swych posłów w Parlamencie Europejskim.

Największymi optymistami są Słowacy, gdyż aż 66% z nich uważa, że Unia przestanie istnieć. Na drugim miejscu są Francuzi – 58%. 57% Polaków i Włochów zakłada, że Unia może się rozpaść.

Największymi pesymistami są Hiszpanie, bo tylko 40% sądzi, że Unia może przestać istnieć w ciągu 10- 20 lat. Tak też przypuszcza 41% Duńczyków i 44% Szwedów.

Blisko 1/3 respondentów uznała też, że w Europie może dojść do zbrojnego konfliktu. Tylko 42% Polaków i zaledwie 32% Francuzów uważa, iż to niemożliwe, by między którymiś państwami członkowskimi nie doszło do wojny.

Szef ECFR Mark Leonard komentując wyniki badania stwierdził, że chociaż poparcie dla Unii jest najwyższe od 1983 roku to jednak większość uważa, że może się ona rozpaść. – Jeszcze nie jest za późno – mówi Leonard i namawia euroentuzjastów do mobilizacji. Według niego powinni trafić oni ze swym przekazem do milczącej większości, bo idea rozpadu Unii to nie tylko domena partii antysystemowych jak chcieliby eurokraci.