Uwaga rodzice! Jest lista warszawskich szkół, które należy omijać. Promuje się w nich ideologię LGBT

Kampania Przeciwko Homofobii postanowiła ułatwić życie rodzicom i uczniom i przygotowała listę szkół, w których prowadzona jest indoktrynacja i deprawacja LGBTWC. Dzięki akcji homoseksualistów i lesbijek wiadomo, których szkół unikać.

Organizacja zajmująca się promowaniem LGBTicotamjeszcze przygotowała listę szkół warszawskich, gdzie indoktrynuje się dzieci, by przyjmowały ideologię lesbijek, homoseksualistów, zmiennopłciowych i kogo tam jeszcze. To druga edycja ” Ranking Szkół Przyjaznych Uczniom i Uczennicom LGBTQ+”. Sporządzeniu listy szkół zajmujących się deprawowaniem patronował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

I tak dziecko najbardziej będzie narażone na seksindoktrynację w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym Bednarska. Należy też unikać Wielokulturowego Liceum Humanistycznego im. Jacka Kuronia, LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza, XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej oraz VII LO im. Juliusza Słowackiego.

Jeśli ktoś uważa, że szkoły są od tego, by dzieci się uczyły a nie wciskano im chore wizje świata to najlepiej dzieci wysłać do 4 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego batalionu AK „Parasol”, IV LO im. Adama Mickiewicza, Zespołu Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego oraz XXXV LO im. Bolesława Prusa. Tam dzieci najmniej będą narażone, na deprawowanie i wciskanie ideologii LGBTWC.

Inicjatorzy utworzenia rankingu chcieliby zaprowadzić w szkołach politpoprawną cenzurę, a także prowadzenia pogadanek i agitacji, bo jak piszą doskwiera im „tworzenie tabu wokół tematu homoseksualność i transpłciowość”.

Nie wiadomo na ile ranking jest rzetelny bo większość uczniów nie chciała w ogóle brać udziału w jego tworzeniu. Z 18 szkół przyszło po kilka odpowiedzi do rozsyłanych ankiet. Aż z 26 szkół nie przyszła żadna. W 8 szkołach wprost odmówiono udziału w akcji homoseksualistów lesbijek i zmiennopłciowców.

Do tych szkół też można wieć wysłać dzieci bez obaw, że będą narażeni na ataki ze strony homoseksualistów i lesbijek i na seksindoktrynację. Są to: IV Liceum Ogólnokształcące im.Adama Mickiewicza XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza, XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Bolesława Prusa, LVI Liceum Ogólnokształcące im.Rotmistrza Witolda Pileckiego CII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im.Księdza Józefa Woźniaka, 6 Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 4 im. Batalionu AK „Parasol”, Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego, Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica.

Te szkoły, które w tym niechlubnym rankingu zajęły czołowe miejsca dostaną od Trzaskowskiego po Dyplomie Równości. Wręczy je przewodnicząca Komisji Edukacji w Radzie Warszawy, Dorota Łoboda.