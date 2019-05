Zmarło 40 aktorów, którzy grali w serialu „Świat według Kiepskich”

„Świat według kiepskich” to jeden z najdłużej emitowanych sitcomów na świecie. Według niektórych, to właśnie nasz serial jest rekordzistą – wszystko zależy od tego co według badaczy wpisuje się kategorię „sitcom”. „Kiepscy” są emitowani w telewizji od 2002 roku – przez te 17 lat z tym światem pożegnało się już 40 aktorów.

Na stronie serialu „Świat według Kiepskich” można natrafić na pewną smutną zakładkę, „Zmarli aktorzy ŚWK”. W ciągu całego okresu przez jaki sitcom jest emitowany, na „drugą stronę” przeszło już 40 aktorów wcielających się w przeróżne role. Tymi, którzy najbardziej zapadli w pamięć telewidzom byli na pewno listonosz Edzio, grany przez genialnego Bohdana Smolenia i babka, grana przez niezastąpioną Krystynę Feldman.

Serial charakteryzuje surrealistyczne poczucie humoru i spora doza satyry wymierzonej w wady polskiego społeczeństwa. Wszystkie postacie stworzone w sitcomie są przerysowane do granic możliwości, dlatego właśnie Polacy je pokochali – mogą się z nimi utożsamiać, ale satyra jest tak wyraźna i jawna, że nikogo dzięki temu nie obraża.

Lista zmarłych aktorów prezentuje się tak:

KAZIMIERZ OSTROWICZ – zm. 28.07.2002. Odgrywał rolę Boryska

WANDA WĘSŁAW-IDZIŃSKA – zm. 21.11.2004. Zagrała babę w odc. “Wiara czyni cuda”

EUGENIUSZ PRIWIEZIENCIEW – zm. 8.07.2005. Zagrał komisarza w odc. “Genialny Szopen”

WALDEMAR WRÓBLEWSKI – zm. 9.10.2005. Zagrał Goldmana w odc. “Pępek świata”

LEON NIEMCZYK – zm. 29.11.2006. Odgrywał role epizodyczne, głównie lekarza

KRYSTYNA FELDMAN – zm. 24.01.2007. Odgrywała rolę Babki Kiepskiej

ZDZISŁAW KLUCZNIK – zm. 28.01.2007. Zagrał Kociębę w odc. “Szkoła rzycia”

JACEK CHMIELNIK – zm. 22.08.2007. W odc. “Pięć minut” zagrał dziennikarza

ALEKSANDER MACIEJEWSKI – zm. 14.12.2007. Zagrał krytyka w odc. “Krytyk”

KAZIMIERZ BOROWIEC – zm. 24.12.2007. Zagrał jednego z zawodników w odc. “W betonowym kręgu”

HALINA WYRODEK – zm. 12.08.2008. Odgrywała role epizodyczne

MACIEJ KUROŃ – zm. 25.12.2008. Odgrywał role kucharzy w odc. “Ta okropna niedziela” i “Kicha kręcona”

TADEUSZ SZYMKÓW – zm. 10.01.2009. Odgrywał role epizodyczne

MAREK WALCZEWSKI – zm. 26.05.2009. Zagrał lekarza w odc. “Kiepscy mordercy”

IGOR PRZEGRODZKI – zm. 27.07.2009. Odgrywał role epizodyczne, m.in. księdza i matki Paździocha

MARIAN BABULA – zm. 27.11.2009. Odgrywał role epizodyczne

KRYSTYNA DMOCHOWSKA – zm. 15.05.2011. Odgrywała role epizodyczne

EDWARD ŻENTARA – zm. 25.05.2011. Zagrał Jerzego Kotlarczyka w odc. “Koniec świata męskiego bata”

IRENA REMISZEWSKA – zm. 11.11.2011. Zagrała emerytkę w odc. “Kto rano wstaje temu Pan Bóg daje…”

CZESŁAW CYRAN – zm. 28.01.2012. Odgrywał role epizodyczne, był także członkiem ekipy technicznej serialu

BOGDAN KRUCZKOWSKI – zm. 23.01.2013. Odgrywał role epizodyczne

JERZY NOWAK – zm. 26.03.2013. Odgrywał role epizodyczne

STEFAN BURCZYK – zm. 5.07.2014. Zagrał generała w odc. “Klątwa Tutenchama”

JERZY GLAPA – zm. 26.07.2015. Zagrał hipnotyzera w odc. “Przezorny zawsze ubezpieczony”

MACIEJ SOSNOWSKI – zm. 17.09.2015. Odgrywał role epizodyczne

JERZY GRAŁEK – zm. 15.02.2016. Zagrał jubilera w odc. “Kamienny krąg”

WOJCIECH SKIBIŃSKI – zm. 4.03.2016. Zagrał Koszałkowskiego w odc. “Wspólnota” i “Cały ten jazz”

MIROSŁAW BEDNAREK – zm. 25.03.2016. Zagrał jednego z magistrów w odc. “Wal magistra”

TADEUSZ MADEJA – zm. 7.04.2016. Zagrał emeryta w odc. “Chór”

JERZY MATYSIAK – zm. 30.09.2016. Odgrywał role epizodyczne

ANDRZEJ KOPICZYŃSKI – zm. 13.10.2016. Zagrał inż. Karwowskiego w odc. “Trzystu”

JERZY CNOTA – zm. 10.11.2016. Odgrywał rolę Kopcińskiego

BOHDAN SMOLEŃ – zm. 15.12.2016. Odgrywał rolę Edzia listonosza od samego początku serialu

WITOLD PYRKOSZ – zm. 22.04.2017. Zagrał Harnasia w odc. “Ferdosik”

ZBIGNIEW WODECKI – zm. 22.05.2017. Jako gwiazda 24. sezonu zagrał samego siebie w odc. “Zbigniew Wodecki”

ŁUCJA BURZYŃSKA – zm. 24.09.2017. Odgrywała rolę Paulinki, koleżanki Babki

EDWARD KALISZ – zm. 28.11.2017. Odgrywał role epizodyczne

HENRYK TEICHERT – zm. 18.05.2018. Zagrał kombatanta w odc. “Casino de Renta 2000”

ROMAN KŁOSOWSKI – zm. 11.06.2018. Zagrał wujka Władka w odc. “Złote kierpce” i Maliniaka w odc. “Trzystu”

ZOFIA CZERWIŃSKA – zm. 13.03.2019. Odgrywała rolę Malinowskiej

