100 tysięcy wiernych na papieskiej Mszy św. w Siedmiogrodzie! Głównie węgierscy katolicy

Papież Franciszek odprawił w drugim dniu pielgrzymki do Rumunii Mszę św. w sanktuarium Sumuleu Ciuc w Siedmiogrodzie. Wśród wiernych dominowali Węgrzy.

Zbudowane na początku XIX wieku katolickie sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w rumuńskim okręgu Harghita jest szczególnie bliskie węgierskim wiernym. W bazylice, którą opiekują się franciszkanie, znajduje się drewniana figura Matki Bożej pochodząca z XVI wieku.

Na mszę przybyło wielu przedstawicieli mniejszości węgierskiej z Siedmiogrodu oraz pielgrzymi z Węgier. Przyjechał, ale jako osoba prywatna, prezydent Węgier Janos Ader. Obecna była też premier Rumunii Viorica Dancila.

La visite du pape en Roumanie #PopeinRomania https://t.co/Frcm144c6v — DanAlexandru Popescu (@dalexpopescu) June 1, 2019

W homilii papież powiedział: „Z radością i wdzięcznością Bogu stoję dzisiaj z wami, drodzy bracia i siostry, w tym drogim sanktuarium maryjnym, bogatym w dzieje i wiarę, gdzie jako dzieci przychodzimy na spotkanie naszej Matki oraz by uznać siebie za braci”.

„Tutaj, co roku, w sobotę Pięćdziesiątnicy, udajecie się w pielgrzymkę, aby oddać cześć ślubom waszych przodków i umocnić swoją wiarę w Boga oraz przywiązanie do Matki Bożej, przedstawionej w monumentalnej figurze drewnianej. Ta coroczna pielgrzymka należy do dziedzictwa Siedmiogrodu, ale przynosi zaszczyt zarówno Rumunii, jak i Węgrom”- mówił Franciszek.

Między Rumunami i Węgrami dochodzi na tym obszarze do wielu sporów, miedzy innymi na tle autonomii, której domagają się miejscowe ugrupowania węgierskie.

Pope Francis visits Romania 20 years after St. John Paul II historic trip for a three-day, cross-country pilgrimage to most famous Marian shrine, Sumuleu Ciuc, in eastern Transylvania.@Pontifex #PopeFrancis #Romaniahttps://t.co/DicnE9WzTA — Wako M. Joel 🇺🇬 🇰🇪 🇮🇳 (@WakoJoel) May 31, 2019

Po Mszy Franciszek udaje się do Jassy, gdzie odwiedzi katedrę Matki Bożej Królowej i spotka się z młodzieżą i rodzinami na placu przed Pałacem Kultury. Wieczorem papież powróci do Bukaresztu.