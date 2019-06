Cenzura międzynarodowych korporacji działa. Tym razem Facebook uderzył w Kresy.pl. Ściął im zasięgi…

Facebook jak informuje znany portal Kresy.pl blokuje od wczoraj ich posty.

„Od wczoraj Facebook drastycznie obcina zasięgi naszych postów publikowanych w tym serwisie, stosując względem nas praktykę zwaną shadow banning. Nasze wpisy trafiają obecnie do zaledwie promila Fanów portalu. Jest to dla nas równoznaczne z utratą prawie połowy ruchu, gdyż właśnie tylu Czytelników trafiało do nas za pośrednictwem Facebooka” – pisze znany portal.

Kresy.pl tworzyły swój Panpage od 10 lat i maja prawie 100 tys. użytkowników.

Teraz „w wyniku nieuczciwych działań firmy Marka Zuckerberga nasze posty trafiają jednorazowo do zaledwie kilkudziesięciu osób. Nie otrzymaliśmy od Facebooka żadnego ostrzeżenia ani uzasadnienia ich cenzorskich praktyk” – dodaje portal Kresy.pl.

Źródło: Kresy.pl

Komentarz:

A może zrobić to co zrobili Chińczycy. Zablokowali Facebooka i stworzyli własną narodową platformę.