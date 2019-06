Ekoszaleństwo trwa. Aktywiści wypychają dzieci na barykady. Eko-Pippi lamentuje: „Zanim skończymy studia, będzie już za późno”

16-letnia Szwedka Greta Thunberg poprowadziła szkolny strajk z cyklu „Piątki dla przyszłości” w Wiedniu. Nastolatka zachęcała austriackich uczniów do „walki” mimo presji instytucji politycznych i edukacyjnych.

– Globalna emisja dwutlenku węgla wciąż rośnie, a my tylko pozorujemy jakiekolwiek działania, żeby to zmienić. Musimy więc przygotować się, że to będzie bardzo długi strajk. Większość dorosłych i nasi przywódcy polityczni nadal nas nie słuchają, mówią, żebyśmy wracali do szkoły, że kiedy będziemy starsi to będziemy mogli coś zmieniać. Kłopot w tym, że zanim skończymy studia, będzie już za późno – lamentowała nastolatka.

16-latka już nie raz robiła za maskotkę ekoświrów, promując ich pomysły. Dziewczyna na początku strajkowała sama opuszczając zajęcia w szkole. Jak mówiła, robi to, żeby zwrócić uwagę na „problemy klimatyczne”.

– Mam moralny obowiązek, by to robić. Chcę by politycy skupili się na kwestii klimatu i potraktowali tę sprawę jak kryzys – mówiła wówczas.

Później posłużyła ekoświrom jako propagatorka szkolnych strajków w innych państwach europejskich. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że jest po prostu zindoktrynowana i traktowana jak narzędzie.

Thunberg podkreślała, że przeciwnicy protestów młodzieżowych „wyśmiewają, grożą i nienawidzą”.

– Karzą nas grzywnami, gorszymi stopniami i zatrzymaniami po szkole – grzmiała nastolatka.

– Nasza przyszłość jest nam odbierana, więc powinni nam chociaż pozwolić przeciwko temu protestować – żaliła się.

