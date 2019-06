Gessler dziękuje mediom za „uroczą i wredną plotkę”. Zobacz, co napisali o gwieździe TVN

View this post on Instagram

Tak serdecznie Dziekuje radiu RMF [email protected]… za urocza i jakże wredna plotkę …. to jest najlepszy najskuteczniejszy marketing !!! Mowic zle 👁👁👁👁👁👁‼️‼️‼️‼️wszyscy wówczas nastawiamy uszy … :::: rozczaruje .. panstwa z RMF … lody dla dzieci sa cudowne na polskiej śmietance 36 procent tłuszczu duzo cegła mogła , mleka. te alkoholowe czyli proseco dla rodzicow ktorzy beda towarzyszyć [email protected]…. łyso ?🍉🍉🍉🍉🍉😊🥕🍒🍒⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️🍉wstyd !!! Głosić takie bzdury .., ale juz wszyscy wiedza ze to sie zadzieje 2 czerwca na placu europejskim Dziekuje wam !!! Udany marketing🍒🍒🍒🍒🍒🥕🍒🍒🍒🔆🔆🔆🔆👁👁👁👁👁👁‼️