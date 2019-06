Homoseksualizm da się leczyć. Prezydent Filipin Duterte przyznaje się do ozdrowienia

Prezydent Filipin Rodrigo Duterte przyznał się, że w przeszłości był homoseksualistą. – Wyleczyłem się, kiedy zacząłem się spotykać ze swoją przyszłą żoną – dodał – informuje portal Rappler.com.

W czasie swego wystąpienia w Tokio dla Filipińczyków mieszkających w Japonii Duterte powiedział, iż jeden z jego znajomych homoseksualistów przekazał mu, iż rywal polityczny prezydenta senator Antonio Trillanes jest również homoseksualistą. Poznać to można po sposobie jaki się porusza. Po czym Duterte przyznał się, że sam był homoseksualistą, aż do czasu kiedy zaczął spotykać się ze swoją późniejszą żoną Elizabeth Zimmerman.

– Senator Trillanes i ja byliśmy tacy sami. Ale Wyleczyłem się – powiedział Duterte w swoim przemówieniu do rodaków w Tokio. – Kiedy zacząłem spotykać się z Zimmerman stwierdziłem, że to jest to. Stałem się znów mężczyzną – dodał.Potem zaprosił na scenę kilka kobiet, by dać im całusa.

Przed objęciem prezydentury Duterte zapowiadał wprowadzenie na Filipinach małżeństw dla homoseksualistów, mówiąc, że Biblia powinna była uwzględnić w swojej treści istnienie innych orientacji seksualnych. Jednak już po wyborze na prezydenta mówił, że Filipińczycy „są katolikami, a Kodeks cywilny mówi o tym, że małżeństwo mogą zawrzeć tylko mężczyzna i kobieta”.

Duterte również wielokrotnie atakował swoich krytyków nazywając ich homoseksualistami i ciotami.