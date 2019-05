Jakimowicz dał popalić po ataku na Klepacką. „Faszystowskie metody, które się tak często u nas stosuje”

Trwa burza medialna po ataku na Zofię Klepacką ze strony Kingi Rusin, która krzyczała do znanej sportsmenki „wstyd” pod lokalem wyborczym. Do akcji wkroczył Borys Szyc, a teraz głos zabrał także Jarosław Jakimowicz.

Przypomnijmy, że w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego Rusin spotkała się z Klepacką pod lokalem wyborczym, gdzie darła się na nią z drugiej strony ulicy krzycząc: „Wstyd!”. Klepacka udostępniła w sieci nagranie z rozmowy z Rusin.

Później do akcji wkroczył aktor Borys Szyc, który stwierdził, że Klepacka powinna oddać medale, ale szybko przypomniano mu, że Klepacka to medale już oddała, żeby…zlicytowano je na aukcji charytatywnej.

W sieci za sprawą wsensie.pl rozpoczęła się akcja „Nas Reprezentujesz”, w której znane osoby udzielają swojego wsparcia dla Zofii Klepackiej, która padła ofiarą politpoprawności. Jedną z takich osób jest Jarosław Jakimowicz.

– Ideologicznie reprezentujesz mnie, nas reprezentujesz i zgadzam się z Tobą w 100 procentach. Kiedy usłyszałem o karcie LGBT, powiedziałem “nie, nie zgadzam się” i bardzo podobało mi się Twoje stanowisko – powiedział znany aktor.

– To czego nie rozumiem to te faszystowskie metody, które się tak często u nas stosuje i nie można mieć swojego zdania. A jak się ma swoje zdanie, to w jakichś chorych makówkach rodzi się to, że ktoś Ci próbuje odebrać medale. Medale, które zdobywałaś na wodach całej Europy i świata dla Polski, gdzie grano hymn, gdzie ludzie się wzruszali? To jest jakieś chore – dodawał ostro Jakimowicz.