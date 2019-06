Jasnowidz Jackowski wprawił Gozdyrę w osłupienie! „To są moje trupy! Nigdzie się bez nich nie ruszam”

Już dziś w „Skandalistach” w Polsacie gościć będzie Krzysztof Jackowski, jasnowidz z Człuchowa. Agnieszka Gozdyra zapowiada, że Jackowski pokaże na wizji próbkę swoich umiejętności. Będą także trupy.

– Przerażające wizje, kontakt ze zmarłymi, poszukiwanie ciał. W „Skandalistach” najbardziej znany jasnowidz w Polsce – Krzysztof Jackowski – zapowiada Agnieszka Gozdyra.

– To są moje trupy! Nigdzie się bez nich nie ruszam. Dobrze, że rodziny tego nie widzą. To jest wygrana w totolotka. To jest śmiech, to jest radość – mówi w zapowiedzi Krzysztof Jackowski, jasnowidz z Człuchowa.

– Jaką naprawdę ma moc? W jaki sposób odnajduje ciała zmarłych? W programie pokaz umiejętności jasnowidza i jego szczere wyznania – dodaje Gozdyra.

Program Gozdyry „Skandaliści” emitowany będzie w sobotę o godz. 20.