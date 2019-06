Kolejna tragedia w Himalajach? Trwa wyprawa ratunkowa w poszukiwaniu 8 zaginionych wspinaczy

8 wspinaczy zaginęło w czasie wyprawy na Wschodnią Nanda Devi w indyjskich Himalajach. W drogę na szczyt wyruszyli 13 maja.

Wspinacze chcieli zdobyć drugi co do wysokości w Indiach, mierzący 7816 metrów szczyt. Wyprawa wyruszyła w górę 13 maja. Kiedy w przewidywanym czasie żaden ze wspinaczy nie powrócił do bazy rozpoczęto poszukiwania.

Grupa ratunkowa wyruszyła śladami zaginionych wspinaczy. Plany jednak pokrzyżowała pogoda – intensywne opady deszczu i śniegu.

– Podjęliśmy działania, by odnaleźć wspinaczy, ale pogoda paraliżuje całą akcję – powiedział agencji AFP Vijay Kumar Jogdande z okręgu Pithoragarh, organizujący wyprawę ratunkową

Co najmniej trzech zaginionych himalaistów to Brytyjczycy. Pozostali pochodzą z Australii, Stanów Zjednoczonych i Indii. Całą grupę prowadził Martin Moran, doświadczony organizator wypraw wysokogórskich.

Ostatnie informację pochodziły z 22 maja z bazy na wysokości 4870 metrów. Grupa przygotowywała się do wspinaczki na niezdobyty do tej pory wschodni pik Nanda Devi.