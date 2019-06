O takiej popularności europejscy politycy mogą tylko pomarzyć. Rekordowe poparcie Amerykanów dla Donalda Trumpa

48 proc. Amerykanów popiera działania Donalda Trumpa. To najwyższy wskaźnik popularności jaki uzyskał w czasie swej prezydentury.

Badania przeprowadził Harvard CAPS/Harris Poll. Wskaźnik poparcia sięgający 48% Donald Trump uzyskał tylko raz – w czerwcu 2017 roku. Niezadowolonych ze sposobu jw jaki sprawuje swój urząd jest 52% Amerykanów. Głosów „nie wiem” w badaniu nie brano pod uwagę.

Amerykanie szczególnie pozytywnie odnoszą się do ekonomicznych osiągnięć prezydenta. Aż 62% podoba się jak radzi sobie z bezrobociem, a 59% z całością gospodarki. Co więcej, aż 71% ocenia stan gospodarki na dobry, bądź bardzo dobry.

Dla administracji Trumpa to szczególnie ważne, gdyż po nałożeniu ceł na towary z Chin Stany Zjednoczone wchodzą w wojnę taryfową z Meksykiem. Donald Trump chce zmusić władze tego kraju, by zrobiły coś po swojej stronie granicy i powstrzymały zalew nielegalnych imigrantów, których codziennie tysiące próbuje przedostać się do Stanów Zjednoczonych.

Trump zapowiedział nałożenie 5% cła od 10 czerwca na wszystkie towary importowane z Meksyku. Zapowiedział, że stawka co miesiąc będzie rosła o kolejne 5% aż rząd południowego sąsiada nie podejmie stanowczych działań wobec nielegalnych imigrantów. Jak wynika z sondaży Amerykanie gotowi są „wybaczyć” Trumpowi ewentualny wzrost cen meksykańskich towarów.

– Opinia ludzi na temat stanu gospodarki przyczynia się do większej akceptacji posunięć Trumpa również w innych sprawach jak Chiny, czy nielegalna imigracja – komentuje Mark Penn z Harvard CAPS/Harris Poll. Według niego każdy punkt procentowy powyżej 45% poparcia daje coraz większe szanse na reelekcję.

Dzień przed publikacją wyników sondażu ukazała się analiza ekspertów gospodarczych w tym Steve’a Rattnera, doradcy ds. gospodarczych Obamy. Wynika z niej, że z powodu świetnych wyników gospodarczych Trump pewnie zmierza po zwycięstwo i uzyska reelekcję w 2020 roku.