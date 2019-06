Odlot! Oto świat baśni redaktora Tomasza Lisa! „KE jest najlepszym politycznym pomysłem’

Wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego mocno uderzył w lewicowe i pro platformeskie środowisko. Oni dalej nie mogą zrozumieć jak przy połączeniu całego lewactwa z PO, a nawet PSL mogli ponieść tak sromotną porażkę z PiS-em. Tomasz Lis jednak stara się KOD-owców i resztę podnieść na duchu. Tylko czy on sam wierzy w swoje słowa?

Tomasz Lis na swoim koncie na Twitterze stwierdza, że „KE jest najlepszym politycznym pomysłem jaki pojawił się po stronie opozycji od czterech lat” jednocześnie przestrzega przed „samounicestwieniem”.

„KE jest najlepszym politycznym pomysłem jaki pojawił się po stronie opozycji od czterech lat. Jedyną alternatywą dla niego jest samounicestwienie. PSL powinien w KE zostać, Wiosna powinna dołączyć, co wcale się nie wyklucza. Inaczej wszyscy pójdą pod nóż. Tylko po co?” – napisał redaktor Lis na Twitterze..

Internauci tak skomentowali wypowiedź Tomasza Lisa.

Jak to wszystko już pier*olnie, to nie będzie chętnych do przejęcia tego bałaganu.

