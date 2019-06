Rozpoznasz tych celebrytów? Nie uwierzycie, jak polskie gwiazdy wyglądały w młodości. Gessler, Doda, Różalski, Rozenek-Majdan, Gąsiewska, Małaszyński i inni [FOTO]

View this post on Instagram

„Dzieci mają wręcz cudowną moc, aby zmieniać się we wszystko, w co tylko zapragną” (Jean Cocteau) ☺️ Z okazji Dnia Dziecka życzę Wam WSZYSTKIM, bez względu na to, ile macie lat i czy już macie swoje dzieci, żebyście nigdy nie stracili tej umiejętności 🥳🎉 Bądźcie kreatywni, wymyślajcie siebie na nowo każdego dnia i nigdy przenigdy nie mówcie, że jesteście na coś zbyt poważni 😂🤪 Ja, jak widać, od dziecka lubiłam dodatki i to nigdy się nie zmieni (podobnie jak moja wrodzona ciekawość świata) 🙈🙃 Co miłego zrobicie dzisiaj, żeby uczcić SWÓJ DZIEŃ? 😄 #dziendziecka #tb #throwback #kid #me