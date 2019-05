Przetakiewicz o Janie Kulczyku: Wierzę, że on żyje, ale…

W wywiadzie z przeambitni.pl Joanna Przetakiewicz została wprost zapytana o plotki o tym, że dr Jan Kulczyk żyje. Jej odpowiedź na to pytanie nie pozostawia żadnej wątpliwości.

W rozmowie z portalem przeambitni.pl przeprowadzonej w październiku Joanna Przetakiewicz została zapytana o swojego wieloletniego partnera, dra Jana Kulczyka. – Często słyszę słowa, że Jan Kulczyk żyje i że to jest nieprawda [że umarł – red. nczas]. Jak ty reagujesz na te opinie? – zapytał dziennikarz.

– Mi nikt nigdy tego tak wprost nie powiedział. Aczkolwiek jestem świadoma takich plotek, bo tylko tak to mogę nazwać – powiedziała Joanna Przetakiewicz.

– To oczywiście nieprawda i bzdura. Faktem jest, że tak nagła i niepotrzebna śmierć, z którą nie możemy się pogodzić, bardzo często rodzi tego typu wątpliwości – dodała Przetakiewicz.

– Czasami na zasadzie kuli śnieżnej jedna plotka, która jest uruchomiona i staje się coraz większa i coraz bardziej niedorzeczna. I tak stało się w tym przypadku – oceniła partnerka ś.p. Jana Kulczyka.

Dodała, że śmierć dra Jana Kulczyka „była szokiem dla nas wszystkich”. – W związku z tym stąd ta sytuacja zrodziła tyle wątpliwości i tyle znaków zapytania – stwierdziła.

Oprócz tego w dalszej części rozmowy stwierdziła, że jest osobą wierzącą. – Wierzę w to, że on dalej żyje, tylko, że nie jest to życie fizyczne na ziemi – oceniła.

