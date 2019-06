Skandalista Krzysztof Jackowski. Gozdyra nie poradziła sobie z jasnowidzem. Wszystko pokaże Polsat [VIDEO]

Jasnowidz Krzysztof Jackowski to nie jest łatwy rozmówca. Ma swoje zdanie i wie co chce powiedzieć. I ma silny charakter. przekonała się o tym dziennikarka Agnieszka Gozdyra w programie „Skandaliści” na antenie telewizji Polsat News.

Program „Skandaliści” z udziałem Krzysztofa Jackowskiego stacja Polsat News wyemituje w sobotę 1 czerwca o godz. 20.00.

Jak przyznał w jednej z ostatnich transmisji na swoim youtubowym kanale jasnowidz Jackowski, był trudnym rozmówcą, a Agnieszka Gozdyra przyznała mu na koniec, że to on zdominował program i poprowadził go według swojego a nie polsatowskiego scenariusza.

Na Twitterze Gozdyra zachęca do oglądania „Skandalistów” i publikuje poniższy fragment rozmowy z Jackowskim.