Świetny prezent dla dziecka z okazji 1 czerwca. „Właściwe wprowadzenie dzieci do samodzielnego życia i zrozumienia przez nich praw rządzących światem”

Z okazji 1 czerwca – Dnia Dziecka – Instytut Misesa zaprezentował książkę „Bliźnięta Tuttle poznają prawo” Connora Boyacka z Libertas Institute w USA.

„Wybitny przedwojenny pedagog, Janusz Korczak, powiedział kiedyś: Dziecko nie może myśleć «jak dorosły», ale może dziecięco zastanawiać się nad poważnymi zagadnieniami dorosłych; brak wiedzy i doświadczenia zmusza je, by inaczej myślało. To właśnie dlatego, po raz pierwszy w całej 16 letniej historii Instytutu Misesa, naszą najnowszą publikację kierujemy właśnie do najmłodszych” – czytamy na stronie mises.pl

Bohaterami pierwszej części cyklu to błyskotliwa Emilia i dociekliwy Etan. Bliźnięta podążają śladami ekonomisty politycznego Fryderyka Bastiata. Dzieci dowiedzą się wiele na temat własności prywatnej czy grabieży, a także znajdą odpowiedź na pytanie, „co można zrobić, by powstrzymać złych ludzi pracujących dla państwa”.

„Bliźnięta Tuttle” w USA stały się bestsellerem. Sprzedano tam już ponad 400 000 egzemplarzy. Cała seria jest chwalona przez tysiące rodziców i nauczycieli. W jej skład wchodzi już 10 tomików, na łamach których dzieci, dzięki bliźniętom Tuttle mogą poznać dzieła i idee wybitnych postaci wolnościowego świata, takich jak m.in. F. A. Hayek, Murray Rothbard, czy Ayn Rand.

„«Bliźnięta Tuttle» są przeznaczone do szerokiego grona odbiorców, nie tylko zadeklarowanych libertarian czy zwolenników austriackiej szkoły ekonomii. Będzie odpowiednia także dla osób, którym leży na sercu właściwe wprowadzenie do samodzielnego życia swoich dzieci i zrozumienia przez nich praw rządzących światem. Opowiedziane są w nich najprostsze zjawiska, które łatwiej zrozumieć dzięki adekwatnym przykładom” – podkreślono.

Jak zaznacza Instytut Misesa, książka ta jest uzupełnieniem jego oferty edukacji ekonomicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także stanowi doskonałe wprowadzenie do „Lekcji Ekonomii dla Młodzieży”. Publikacja może stać się zachętą do zainteresowania podstawami myśli wolnościowej najmłodszego pokolenia.

Autorem ilustracji w książce jest Elijah Stanfirld, który jest znany w kręgach wolnorynkowych z tworzenia klipów wyborczych w kampanii prezydenckiej Rona Paula z 2012 roku.

„Jako młody ojciec zauważyłem spory brak pomocy edukacyjnych przekazujących istotne dla mnie wartości a równocześnie atrakcyjnych dla młodego odbiorcy. Jestem przekonany, że dzięki przetłumaczeniu serii «Tuttle Twins» uda nam się wypełnić tę lukę. Przepiękne ilustracje (w pełni «zlokalizowane» dla polskiego odbiorcy!) Elijah Stanfield gwarantują, że nawet najmłodszy czytelnik z zainteresowaniem sięgnie po tę książkę (dowód zdjęciowy poniżej ;) )” – relacjonował Mikołaj Pisarski.

Książkę można nabyć w sklepie internetowym Instytutu Misesa.

Źródła: mises.pl/Facebook