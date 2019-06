Szokujące doniesienia z Donbasu. Bunt wśród ukraińskich generałów! Nie chcą słuchać prezydenta Zełeńskiego

Nie zwarzając na decyzję w sprawie pokojowego uregulowania konfliktu, dowództwo nie przestaje demonstrować swoich sukcesów, nawet po rozkazie pełnego zawieszenia broni wydanego przez prezydenta Zełeńskiego – miał powiedzieć Jakow Osadczij, kierownik służby prasowej Milicji Ludowej Ługańskiej Republiki Ludowej.

Choć jak na razie informacje przedstawiane przez rosyjskie media to wyłącznie plotki, to wypowiedź Osadczija jest na prawdę przerażająca dla Ukraińców. Oznaczałoby to, że generałowie rozpoczęli bunt przeciwko Wołodymyrowi Zełeńskiemu.

Przypomnijmy, jeszcze w trakcie inauguracyjnego przemówienia, nowy prezydent Ukrainy podkreślił, że jego zadaniem jest jak najszybsze osiągnięcie pokoju na terenach okupowanych tj. Ługańsk oraz Donbas. Kilka dni temu, a dokładnie 28 maja, Zełeński udał się na front, aby rozmawiać z dowódcami operacji zbrojnej przeciwko samozwańczym republikom.

Jak twierdzi przedstawiciel Milicji Ludowej w Donbasie, choć nowy prezydent Ukrainy wydał polecenie wstrzymania ognia, to cześć generałów nie zastosowała się do apelu.

Jednym z nich miał być Ołeksandr Syrski będący dowódcą operacji Sił Zbrojnych Ukrainy w Donbasie. Tak samo zachować miał się również generał Ołeh Mikac.

Źródło: 112.ua / NewsOne / NCzas.com