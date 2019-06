Tylko dla dorosłych. Wściekłe feministki z FEMEN znów w akcji [VIDEO]

Kilkadziesiąt kobiet z nagimi piersiami i różowymi flarami w ręku – tak wyglądał kolejny protest wściekłych feministek z grupy FEMEN. Tym razem protest miał być „oddać hołd” 60 kobietom zabitym przez mężów i partnerów w 2019 roku.

„Maureen pobita na śmierć”, „Pierrette zadźgana” – takie napisy pojawiły się na klatkach piersiowych „kobiet”, które pojawiły się na słynnym paryskim dziedzińcu Palais Royal.

To właśnie tam feminiazistki postanowiły przeprowadzić akcję protestacyjną, w ramach której miały wykazać, że rząd Francji nie interesuje się losem kobiet, a te są „masowo” mordowane przez swoich partnerów.

Masowość w tym wypadku miała oznaczać dokładną liczbę 60 przypadków, w których to doszło do kobietobójstw. Jak twierdzą działaczki ruchu, statystyki pokazują, że zabójstwa kobiet to prawdziwa plaga i trzeba jak najszybciej powstrzymać ten negatywny trend. We Francji w 2018 roku doszło do 119 zabójstw kobiet przez partnerów, zaś w 2017 było 133 takich przypadków.

Topless FEMEN activists strike the streets of #Paris pic.twitter.com/yABWUE7DfD — RT (@RT_com) 1 czerwca 2019

