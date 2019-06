Brawo Gdańsk! Pokazali co ma symbolizować 30 lat „wolności”

Gdańsk zorganizował konkurs na plakat upamiętniający zwycięstwo Solidarności w wyborach w 1989 roku. Drugie miejsce zdobyła praca pokazująca nagich kobietę mężczyznę i chłopca.

Gdańsk postanowił uczcić 30-lecie pierwszych po wojnie, częściowo wolnych wyborów i zwycięstwo w nich Solidarności konkursem dla młodych plastyków. Mieli zaprojektować plakat symbolizujący 30 lat odzyskania wolności. W jury konkursu zasiedli m.in Jerzy Janiszewski, autor logo „Solidarności”, oraz Luka Rayski, twórca plakatu „Konstytucja”.

Pierwsze miejsce zajęła praca „Trzy dekady wolności” Eugena Rauldiego. Jurorom bardzo też spodobało się dzieło Jagny Wróblewskiej „XXX”. Już sam tytuł nawiązuje do oznaczania filmów pornograficznych – własnie trzema „iksami”.

Wróblewska postanowiła zaprezentować nam jakichś ekshibicjonistów, czy naturystów wyskakujących radośnie z morskich fal. Pani, pan i chłopiec prezentują swe wdzięki.

Bardzo możliwe, że Gdańsk uznaje za jedną z największych wartości jakie niesie wolność możliwość publicznego obnażania się. Ciekawa będzie opinia stoczniowych robotników, którzy strajkowali w 1980 roku i później i walczyli z komuną. Albo też opozycjonistów. z czasów PRL, którzy tracili pracę, mieli złamane kariery i siedzieli w więzieniach. Okazało się, że wedle Gdańska to wszystko po to, by można było w morzy kapać się golasa.

Plakacik spodobał się też w redakcji postkomunistów z ‚Polityki”. – Pierwsze miejsce zajęła praca dowcipna, nieprzegadana, urocza. Drugie to fantastyczna rzecz z pogranicza malarstwa i sztuki plakatu – coś, co udaje się niezwykle rzadko – mówi tygodnikowi Luka Rayski.