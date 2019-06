Cenzura Internetu nadciąga! Premier Kanady wprowadzi „Kartę Cyfrową”

Karta cyfrowa, którą zamierza wprowadzić w Kanadzie premier tego kraju Justin Trudeau ma być rodzajem „wytycznych” do wprowadzania przepisów, które wyznaczą „zakresu odpowiedzialności platform cyfrowych” za publikowane w nich treści.

Trudeau nie ukrywa, że kolejnym krokiem będą nie tylko nowe przepisy, ale też ich egzekucja i konkretne kary za tychże przepisów łamanie. Będzie to rodzaj cenzury internetu wprowadzany przez rzekomego „liberała”.

Minister instytucji demokratycznych Kanady, Karina Gould, ogłosiła dodatkowo, że udało jej się przekonać firmy high-tech do cenzurowania Internetu w nadchodzących wyborach politycznych. Oficjalnie chodzi o „deklaracje” dla „uczciwości wyborczej”.

Canadian MPs issue summons to Facebook's Zuckerberg over 'abhorrent' snub of international meeting on data privacy https://t.co/YjbHqHP5MP Zuckerberg colluded with Trudeau campaign in 2015 and helped get Justin elected.. Zuckerberg continues to purge conservatives from Facebook. pic.twitter.com/PDrBrPDPih — World-Wide News (@kencampbell66) May 29, 2019

Tak się załatwia interesy polityczne. W mediach tradycyjnych Trudeau już sobie bowiem poparcie zapewnił przekazując pół miliarda dolarów publicznych pieniędzy na „ratowanie” wybranych tytułów.

To już nie demokracja, a farsa, a libertyn Trudeau jest rodzajem dyktatora, który wprowadza medialny zamordyzm w zamszowych rękawiczkach. W dodatku perfidia polega na tym, że cenzura wprowadzana jest pod pozorem walki z rzekomą „dezinformacją”. W dodatku osobne akty prawne właśnie Kanadyjczyków „rozbrajają”.

Bill C-71 will soon pass it’s last step before becoming law. With it, Justin Trudeau has failed to address gun crime. Even worse, his gun legislation does nothing to target gun and gang crime. It instead targets law-abiding firearms owners. pic.twitter.com/w3uUc8hPpJ — Andrew Scheer (@AndrewScheer) June 2, 2019